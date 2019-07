Mau y Ricky lanzan ’Cariño Mío', su canción junto a Chyno Miranda

El ritmo y sabor venezolano toman el escenario, combinando las fuerzas del talentoso artista multi-platino Chyno Miranda junto a los hermanos Mau y Ricky para crear el son pegajoso de esta oda al amor, el tema ‘Cariño Mío’.

‘Cariño Mío’ es una canción de amor, donde muchos se pueden ver reflejados, habla de cómo un hombre quiere recuperar el amor y la atención de la mujer que ama. Con letras como, ‘Cariño Mío, tú siempre has sido la que me mueve el piso’, no se puede dejar de cantar y bailar al escuchar este nuevo éxito de este trío dinámico.

El video, dirigido por Nuno Gomez y filmado en Miami, tiene un estilo retro y enternecedor. En el mismo, se ve a Chyno, alentado por Mau y Ricky, enseñándole a bailar a un grupo de estudiantes que fueron rechazados por las niñas que les gustan en la escuela, y de paso, aprovecha para impresionar a la mujer que ama.

Chyno Miranda entona las primeras estrofas de ‘Cariño Mío’, acompañado por Mau y Ricky, quienes recitan algunos versos dándole el toque único a esta nueva canción que mezcla el pop con los sonidos del género urbano para crear un tema que llega para enamorar a su público.