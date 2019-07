Óscar López Arias furioso con Héctor Becerril tras dejar cuestionable mensaje a Martín Vizcarra

Así como Lucho Cáceres, Óscar López no tuvo reparos contra el parlamentario Héctor Becerril. El actor respondió al congresista luego que dejará un peculiar ‘tuit’ tras el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra.

“Hay algo muy raro, no llega al Congreso el Premier del Solar y Vizcarra, ¿estaba muy nervioso?¿Que tramaron? No fui al Congreso como protesta, porque no puedo recibir a quien nos ataca y amenaza constantemente, eso no es democrático”, escribió el congresista de Fuerza Popular.

El actor Óscar López Arias, como otras figuras de la televisión, han estado pendientes del mensaje a la nación que dio el mandatario Martín Vizcarra y, a través de su cuenta de Twitter, no tardó en responderle con todo al parlamentario.

“Desaparece del Congreso, de Lima, y del país pedazo de lame taper, corrupto e impresentable fujimorista #BecerrilNuncaMas #Fuera", escribió Óscar López Arias, actual conductor del programa “Noche de patas”.

Además, el actor continuó usando sus redes sociales para dejar fuertes calificativos contra los congresistas de Fuerza Popular.

“¿Cómo le van a gritar 'dictador’ los fujimoristas?¡ Ya muy babosos! El presidente pide trabajar por el país y los congresistas ladran. Chacón, lárgate”, acotó.

Finalmente, Óscar López Arias, amigo de conducción de Andrés Vílchez, mostró su conformidad con el mensaje brindado por Vizcarra.

“Ahora sí, ¡Felices fiestas patrias!. El Perú primero”, externalizó el conductor de “Noche de patas”.

Martín Vizcarra y su mensaje a la nación en Fiestas Patrias

“¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha dado? No hay lugar en el país donde me han dicho: ‘presidente, cierre el Congreso’", se le escuchó decir al presidente Martín Vizcarra en la parte, casi final, de su mensaje a la nación.

El Presidente anunció que presentará “una reforma constitucional de adelanto de elecciones” y que, de igual manera, se recortará el mandato presidencial, “aunque todos se tengan que ir, porque el Perú es primero”.