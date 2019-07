Juliana Oxenford sobre mensajes de Vizcarra: “Lo que ha hecho es valiente”

Antes de acabar con su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el presidente de la República, Martín Vizcarra, alborotó a los congresistas al decir que presentará una propuesta constitucional para que se convoque el adelanto de elecciones generales.

"Propongo una salida a esta crisis institucional, presento al Congreso una reforma constitucional de adelante de elecciones que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020″, anunció Martín Vizcarra.

Lo manifestado por el jefe de Estado generó diversas reacciones. Mientras los parlamentarios fujimoristas y apristas le insultaban, otras bancadas gritaban “Sí se puede”.

La máxima autoridad peruana dijo que esta decisión constitucional también afectará a su cargo como al del Gabinete Ministerial. Explicó que esta deberá ser ratificada mediante un referéndum y finalmente aprobada por el Congreso.

“En esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada por eso esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum”, añadió Vizcarra.

El anuncio del presidente peruano también generó alboroto en las redes sociales, incluso Vizcarra se volvió tendencia en Twitter. Uno de los mensajes con más reacciones fue el de Juliana Oxenford.

La periodista de “90 Central” elogió a Martín Vizcarra por el anuncio que generó alboroto en el Congreso de La República, pese a que horas antes criticó el mensaje a la nación.

“Podemos estar o no de acuerdo con este gobierno, pero hay algo que es cierto: lo que ha hecho Vizcarra es valiente”, expresó Juliana Oxenford en Twitter.

“Si no fuera porque estoy en vivo y tengo que comentar el mensaje, hace rato me hubiera dormido. No basta con dar un mensaje, hay que ponerle algo de emoción y saber llegar a la gente. No sé ustedes pero yo estoy bastante aburrida”, tuiteó la comunicadora antes de llamar “valiente” al jefe de Estado.

Juliana Oxenford aplaudió otro de los anuncios del presidente de todos los peruanos. “Los padres que reciban un sueldo del estado, y no cumplan con la manutención de sus hijos, serán separados de sus trabajos. Bien con eso, ojalá se aplique también a congresistas”, indicó la mamá de María.