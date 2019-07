¿Leslie Shaw grabará una canción con Luis Fonsi? [VIDEO]

Una de las sorpresas que nos trajo la inauguración de los Juegos Panamericanos fue sin duda la participación de la cantante peruana Leslie Shaw quien al lado del invitado especial Luis Fonsi, interpretó la popular canción ‘Échame la culpa’.

Tras este inesperado encuentro, el cantante boricua pudo conocer del talento de la artista nacional con quien se preparó días previos al inicio de Lima 2019. “Él estuvo encantado desde el primer día en que empezamos a trabajar. Me he sentido muy cómoda y contenta con Fonsi", reveló la intérprete de ‘La Faldita'.

Sin lugar a dudas, una de las preguntas de sus seguidores es si tras esta exitosa presentación, Leslie Shaw colaboraría en una de las canciones de Fonsi como lo hizo Demi Lovato, Justin Bieber y demás artistas.

Ante ello, la peruana no descartó tal colaboración en conjunto pues señaló que todo puede pasar. "(Luis Fonsi) Me preguntó con qué productores trabajo y manejamos nombres en común, así que todo pude pasar; yo feliz de que esto sucediera. En estos momentos, estoy trabajando duro como compositora y me acabo de inscribir en Ascap, que es una sociedad que vela por los derechos de autor en Estados Unidos”, reveló Leslie Shaw.

¿Salim Vera envía indirecta a Leslie Shaw?

La participación de la rubia cantante trajo diversas reacciones. Algunos seguidores de la música nacional refirieron que el cantante de ‘Libido’, Salim Vera, le envió a través de sus redes sociales una peculiar indirecta a Leslie Shaw tras su colaboración con Luis Fonsi en la apertura oficial de Lima 2019. ""Hoy les daré a los Tarmeños el mejor concierto de sus vidas y sin playback", señaló Salim, quien agregó el hashtag #Doy clases de canto a reguetoneros.