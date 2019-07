Olenka Cuba asegura en Instagram que no le dará padrasto a hija que tuvo con Leonard León

Olenka Cuba, expareja del Leonard León, aseguró en Instagram que nunca le enseñaría a decirle papá a otro que no sea el cantante de cumbia que hace unas semanas se sentó en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”.

Y es que Olenka Cuba abrió su cuenta de Instagram para que sus seguidores le hicieran preguntas de forma abierta; ante ello, un usuario lanzó “¿le pondrías padrastro a tu?”, a lo que esta dio una respuesta contundente.

“Padrastro sería si su papá no estuviera vivo o no existiera en su vida… pero sí tiene a su padre y nunca le enseñaría que le diga papá a otro, cuando tiene a su padre… y si me enamoro de otro tengo el derecho sin involucrar a mi hija”.

¿Olenka envió mensaje a Karla Tarazona?

Muchos especulan que buena parte del mensaje de Olenka Cuba está dirigido hacia Karla Tarazona que, como se sabe, en su momento los hijos que tuvo con Leonard León reconocían como padre al también cantante Christian Domínguez.

Hijos de Leonard León no lo reconocen

Esto también tendría colación cuando durante su participación en “El Valor de la Verdad”, Leonard León habló sobre este hecho en particular, asegurando que en la actualidad es algo que ha dejado de dolerle:

“Al principio si me molesta, me incomodaba, poco a poco después lo entendí. No les voy a quitar de su boca a ellos que le digan papá”.

Leonard León y Olenka Cuba: la ruptura

A mediados de junio, Leonard León y Olenka Cuba dieron por terminada su relación de dos años en la cual tuvieron una hija tras argumentar que no lograron ponerse de acuerdo en puntos importantes de su relación, pero sí descartó que esta se diera por episodios de violencia.

“Tiempo al tiempo. No sabemos si se van a solucionar algunas cosas, como puede que no y cada uno siga su camino”. Esta separación también pudo sazonarse con las reiteradas declaraciones de su expareja, Karla Tarazona, quien criticó al cantante al calificarlo como “mal padre”.