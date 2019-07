Cha Eun Woo, Kang Daniel y otros idols que compite a ‘Los rostros más hermosos del mundo 2019’ [FOTOS]

A seis días de anunciarse la nominación de Taehyung, de la agrupación BTS a la lista de "The 100 Most Beautiful / Handsome Faces of 2019” (Los rostros más hermosos del mundo 2019), nuevos nombres de estrellas asiáticas se han ido agregando.

Los dos últimos agregados son la cantante Kato Rena, de 22 años, miembro del grupo jpop AKB48, desde 2010.

La nominación de Kato Rena –quien también es actriz y ha protagonizado el dorama “Tofu Pro Wrestling” junto a otros miembros de AKB48- ha recibido 17,689 likes en la cuenta de Instagram de TC Candler, organizador británico del evento.

El segundo nominado es el actor y modelo surcoreano Cha Eun Woo, de 22 años, quien este año estrenó como protagonista el dorama “Rookie Historian Goo Hae Ryung” de MBC.

Y anterior a ellos fueron nominados el cantante surcoreano Kang Daniel, ex miembro de la banda Wanna One, junto a la rapera tailandesa Lalisa Manoban, más conocida por su nombre artístico, Lisa, perteneciente a la agrupación femenina BlackPink.

Asimismo, el 24 de julio se conoció la nominación del rapero y bailarín chino, Zhāng Yìxīng, ​ conocido simplemente como “Lay”.

Su compatriota, la actriz y modelo Di Li Re Ba –cuyo nombre real es Dilraba Dilmurat- también fue nominada, obteniendo 49,593 likes en Instagram.

Un día después, se hizo pública la postulación de Soy Jin-ah, más conocida como Nana, de la agrupación After School, quien además es actriz y este año participó en los doramas “Justice” y “Kill It”.

La líder y voz principal del grupo femenino Girls’ Generation, Taeyeon, también fue nominada a “Los rostros más hermosos del mundo 2019”.

Y finalmente, otro idol asiático nominado es Tae Yong del grupo NCT, que ha recibido 95,851 likes de aprobación en el primer día de anunciado su nombre.