Stephanie Valenzuela celebra las Fiestas Patrias con peculiar baile

Stephanie Valenzuela sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir un sensual video por medio de su cuenta oficial de Instagram.

En el clip, la modelo se mostró bailando al ritmo del “Saca las manos”, uno de los característicos temas nacionales interpretados por Eva Ayllón.

“¿Y tú cómo celebras 28 de julio? Comenta tu ciudad, besos y que disfruten este día. Perú”, escribió ‘Tefy’ Valenzuela en el video donde aparece con un diminuto bikini rojo y blanco en una piscina y rodeada por unas palmeras.

Al ver esta publicación, diversos usuarios se pronunciaron vía Instagram para llenar de elogios el baile de Stephanie Valenzuela.

“¡Feliz 28, amiga! Bailas súper lindo me tienes que enseñar”, “Princesa, hermosa. Bailas muy bonito”, “Que hermoso baile, Tefy”, fueron algunos de los comentarios en el post de la exparticipante de “El artista del año”.

Stephanie Valezuela consigue el tercer lugar en “El artista del año”

La modelo Stephanie Valenzuela consiguió ocupar el tercer lugar de “El artista del año”. La cantante Sandra Muente y la actriz Natalia Salas quedaron en primer y segundo lugar respectivamente.

Lucho Cáceres se niega a actuar junto a Stephanie Valenzuela

Luego de que Gisela Valcárcel contara que un actor se negó a colaborar con Stephanie Valenzuela para una presentación en “El artista del año”, Lucho Cáceres se pronunció a través de Facebook para revelar que él era el artista en cuestión. “Fui yo, dije: ¡No! Uno es libre de elegir dónde estar. Y sí, hay situaciones que me parecen una falta de respeto”, expresó.

Stephanie Valenzuela le responde a Lucho Cáceres

Tras la polémica que se originó luego que se diera a conocer que el actor Lucho Cáceres rechazó actuar junto a Stephanie Valenzuela en “El artista del año”, la modelo rompió su silencio. “A la gente que no piensa igual que yo o que no me respeta o no le caigo bien, igual los voy a respetar porque yo estoy metida en lo mío, avanzando y sin mirar atrás o al costado. Voy a seguir adelante”, aseveró ‘Tefy’ Valenzuela.