Deyvis Orosco llora en Instagram tras anunciar libro autobiográfico [VIDEO]

A punta de mucho esfuerzo y sacrificio, Deyvis Orosco se ha ganado un sitial alto en el mundo de la música peruana, vivencias que ha querido reflejar en su nuevo libro, que tras anunciarlo a sus fans en redes sociales no pudo evitar soltar unas lágrimas por todo lo que representa para el ‘Bomboncito de la Cumbia’ su duro camino hacia la fama.

El ‘Bomboncito’ anunció que su libro “Deyvis Orosco, lo que fui, lo que soy” se publicará en la Feria Internacional del Libro (FIL 2019), y reveló que en él se mostrará cómo es que surgió, cómo se hizo artista y cómo creció como persona, así como saber hacerse un nombre más allá de la sombra de su padre, el fallecido Jhonny Orosco excantante del Grupo Néctar, pero rescatando su legado.

En su cuenta oficial de Instagram, a modo de historia, el ‘Bomboncito’ publicó: “Por fin la espera terminó, ahora podré compartir con ustedes lo que estuve preparando mucho tiempo y lo hice con mucho cariño. Para mi es emocionante el haber trabajado en esto en secreto, pero a partir de ahora ya está disponible para todo el mundo… Hay gente que solamente conoce lo que está afuera, lo que se ve, pero no saben todo lo que tuve que pasar para llegar a ser quien soy… Por eso, aquí les dejo Deyvis Orosco, lo que fui, Deyvis Orosco, lo que soy… Disfrútenlo. Con cariño”.

Deyvis Orosco en los Juegos Panamericanos

Deyvis Orosco es uno de los mejores exponentes de la música popular peruana, ha llevado su arte fuera de las fronteras del país, lo que le ha valido ser parte del primer día de conciertos del ‘Culturaymi’ (programa cultural de los Juegos Panamericanos 2019), subiendo al escenario a las 10:30 pm de este sábado 27 de julio donde pondrá a bailar a peruanos y extranjeros.

Cassandra Sánchez orgullosa de Deyvis Orosco

La carrera de Deyvis Orosco ha sido una constante conquista de logros y su actual pareja, la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez no se guardó nada en redes sociales expresando todo su amor y admiración por el ‘Bomboncito’:

En Instagram publicó: “Para el hombre que día a día construye un imperio cargado con un corazón indomable y las ganas latentes de comerse al mundo. Nunca sobra decirte que me siento muy orgullosa de ti; hace unos meses me contabas como querías que fuera tu libro y hoy es una realidad. Verte lograr todo lo que te propones me hace extremadamente feliz. ¡Felicitaciones de nuevo mi amor!”