Beto Ortiz responde por polémica relación amorosa con joven de Iquitos

El polémico periodista Beto Ortiz habló sobre su supuesto romance con un joven de Iquitos. Tras los rumores que se originaron a partir de una publicación de Carla García, hija del exmandatario, donde felicitaba al periodista por su nueva relación amorosa.

“¡Estoy tan feliz por ustedes, chicos! Ver a Beto contento es también mi felicidad. Salud, por muchos años más”, se lee en el tiut de la amiga de Beto Ortiz.

Sin embargo, todo sería parte de una broma. Beto Ortiz descartó tener una relación con el joven de Iquitos, quien aparece junto a él en una foto de Instagram.

"No estoy enamorado. Eso fue un bluff que surgió a partir de una foto con un amigo. Carla [García, su amiga] para divertirse echó leña al fuego y me felicitó por tener nuevo novio. Eso fue tomado por verdad y nadie me preguntó a mi nada", explicó el también escritor.

Además, respondió por la idea de ser padre, sueños que han cumplido figuras de la televisión como Ricardo Morán y Ernesto Pimentel.

El presentador de "El valor de la verdad" reveló que para él no es una necesidad ser padre. "No, yo estoy muy bien como estoy. No es algo que necesite en mi vida. Cada persona debe ser libre de buscar la fórmula de la felicidad, por decirlo de alguna manera, y mi plan no involucra más gente", declaró a RPP Noticias.

La Chilindrina en “El valor de la verdad”

La próxima invitada a “El valor de la verdad” es la famosa actriz Maria Antonieta de las Nieves con su personaje más querido de la vecindad, ‘La Chilindrina’.

Beto Ortiz reveló detalles de la presentación de la integrante de “El chavo del 8”: “Nos interesa la vida de Ñoño, el Sr. Barriga... Todas las preguntas han sido de fantasía. Lo hicimos una vez con la Paisana Jacinta y salió muy bien. Creo que esta vez también (será así) porque la Chilindrina es una genia y muy graciosa”, sostuvo.