Becky G niega haberse burlado de Selena Gómez en popular canción ‘Taki Taki’

Becky G y Selena Gómez están en el centro de una polémica pues se especuló que la reggaetonera le había faltado al respeto a la expareja de Justin Bieber.

Según un video viral, la cantante Becky G aparecía burlándose supuestamente de una de las estrofas que su colega canta en el famoso tema ‘Taki Taki’, en la que dice entremezclando el inglés y el español: “Come in the party, have a fiesta, blow out the candles and have a siesta”, “Ven a la fiesta, pásatelo bien, sopla las velas y échate una siesta”

Sin embargo, Becky G no estaba riéndose de Selena Gómez, sino que era parte de un juego que le propuso la revista Seventeen durante una entrevista.

La cantante estadounidense famosa en el género urbano respondió ante las críticas. “Yo siempre he apoyado y adorado a una verdadera reina como Selena”, se lee en Twitter.

"El hecho de que alguien se haya molestado en editar un vídeo mío para sacarlo completamente de contexto resume todo lo erróneo de esta cultura de los 'Stan' como se define popularmente a los fans obsesivos. Me parece muy triste que otro 'admirador' más caiga en el error de ignorar todo lo que su artista favorita defiende al atacar a otras mujeres", explicó.

“A ver, sinceramente, ¿por qué hace cosas así la gente? Puedes querer a tu artista favorito, pero eso no significa que debas esforzarte por hablar mal de otros. Nunca he comprendido ese tipo de dinámicas, me confunde tanto o más que la idea de dormir durante una fiesta”, sentenció Becky G dando por terminado el supuesto enfrentamiento con Selena Gómez.