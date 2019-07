Yola Polastry tras complicaciones en su salud: “Si no me operaba, podía perder la vista"

Yola Polastry ha tenido que lidiar con duros problemas de salud. La ‘Reina de los niños’ demostró que no existe mal que la reitre de los grandes escenarios y del corazón de su público.

“Soy una gata fiera con veinte vidas. Casi, casi me muero por el aneurisma al cerebro, pero ya ven, todavía estoy de pie, vivita y coleando”, indicó Yola Polastry con respecto a su salud.

La animadora infantil reveló que aún mantiene pendiente unos exámenes médicos para descartar cualquier afección.

“Claro, en noviembre entro obligado a una nueva angiografía. Si todo está bien, Dios mediante, no habrá una tercera operación, que no deseo por nada del mundo. Ya el doctor lo dirá”, expresó.

“Vivo rodeada de ellos desde hace un tiempo. Con mi caso se hizo estudios que permitieron salvar otras vidas, aunque aún hay gente que sigue muriendo. Hay que chequearse a tiempo, ponerse en buenas manos”, manifestó Yola Polastry haciendo alusión a los ángeles que rodean su vida.

En otro momento, la ‘Reina de los niños’ explicó que tiene problemas con su visión desde hace algunos años.

“Desde hace unos tres años tengo una cicatriz en los párpados porque me entró un parásito. Felizmente se combatió. Ya me quitaron los puntos. Si no me trataba, podía perder la vista”, aseguró.

Yola Polastry adelantó que retorna recargada con sus show por Fiestas Patrias.

“Así es, lista para entrenar mi nuevo espectáculo real y de lujo para niños de 1 hasta 99 años, llamado ‘Yola Yola’, en Miraflores. Estaré solo los domingos hasta el 29 de setiembre”. agregó.