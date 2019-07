Leslie Shaw omite críticas y asegura que hizo historia en los Panamericanos

La cantante nacional Leslie Shaw restó importancia a las críticas que recibió en su cuenta oficial de Instagram tras su participación en la inauguración en los Juegos Panamericanos, que se llevó acabo el viernes por la noche en el Estadios Nacional.

La intérprete de la "faldita" mostró su emoción y agradecimiento por ser parte de esta fiesta tan grande que ha puesto a Perú en el ojo del mundo.

Leslie Shaw publicó una foto donde posó junto a Luis Fonsi, con quien cantó “Échame la culpa”, conocido tema que en su versión original el cantante boricua cantó a dúo con la estadounidense Demi Lovato.

“¡Y bueno sorpresa, sorpresa! ¡Muchas gracias Luis Fonsi por invitarme a cantar contigo en la apertura de los Panamericanos! Todo el Estadio Nacional vibró y estoy segura que todos los peruanos también. ¡Orgullosa de representar a mi país esta noche pero a más no poder!”, escribió la expareja de Mario Hart para acompañar la foto.

Ante esto, muchos cibernautas manifestaron su fastidio, pues señalaron que la artista no estuvo a la talla del evento. Además, criticaron que no hayan convocado a Susan Ochoca, quien, según ellos, ella si era una buena representante.

A pesar de los duros comentarios que Leslie Sahw recibió, la artista hizo caso omiso e hizo otra publicación con un contundente mensaje: “Hoy Perú hicimos historia. Gracias a mis fans y a todos por tanto amor esta noche. Increíble, los amo”.

Asimismo, el texto estuvo acompañado de un video que captó el momento de su participación con Luis Fonsi.

Leslie Shaw asegura que ella corre con sus gastos

La intérprete Leslie Shaw marcó distancia de Sheyla Rojas, quien ha generado todo tipo de comentarios por sus salidas con el millonarios libanés Fidelio Cavalli.

“No (no he recibido invitaciones para viajar), toda la vida he tenido que pagar. Invito a mis papás y pago todos mis gastos. Cada vez que viajo es una gastadera terrible, pero bueno lo hago por mi carrera y de vez en cuando me tomó mis descansos”, comentó la cantante al diario la Karibeña.