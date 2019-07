La Chilindrina se confiesa en El Valor de la Verdad: fecha, hora y canal [VIDEO]

Beto Ortiz prepara un programa muy especial al tener a María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, como invitada en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” este sábado 27 de julio a las 10:00 pm por la señal de Latina. La niña más querida de la vecindad de “El Chavo del 8” está lista para contar los detalles más íntimos de su trayectoria artística.

Beto Ortiz sorprendió a todos cuando hizo uso de sus cuentas oficiales de redes sociales para presentar a La Chilindrina como su nueva invitada en “El Valor de la Verdad”. La gran pregunta es si el programa ahondará en detalles sobre los problemas internos que hubieron entre los actores que integraron la serie creada por ‘Chespirito’ o se centrará en momentos un tanto más picantes como, por ejemplo, una supuesta “escapadita” con un joven Luis Miguel en Acapulco.

Asimismo, en la misma red social, Beto Ortiz publicó una historia donde se ve a La Chilindrina comentar que estará este sábado sentada en el set de “El Valor de la Verdad”: “Si voy a estar en El Valor de la Verdad, va a estar bien divertido porque me dicen que me tengo que sentar en un sillón rojo. A mí no me gusta el chisme, pero voy a estar este sábado”.

¿Qué responderá La Chilindra?

Si bien el video no nos da grandes luces sobre el cariz de las preguntas que se le formularán a La Chilindra, si se han mostrado un par que podrían causar más de una polémica entre los televidentes de “El Valor de la Verdad”:

“¿Es verdad que te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?” a lo que seguidamente La Chilindrina contesta “Esta si me gusta, preséntamela”, en alusión a las supuestas palabras que un joven Luis Miguel habría dicho al ver a María Antonieta de las Nieves. Y es que en las imágenes se ve una fotografía de la actriz caracterizada como la hija de don Ramón al lado de “El Sol de México”.

Otra pregunta que se muestra en el video promocional es en relación a las tantas veces que La Chilindrina ha ofrecido shows de despedida: “¿Es la gira del adiós más larga que el maestro Longaniza?”, a lo que María Antonieta de las Nieves solo sonríe. Y es que toda Latinoamérica ha cuestionado mucho que la mexicana, en reiteradas ocasiones, haya anunciado su despido del personaje que la llevó al estrellato, pero este no tiene cuando concretarse entre gira y gira.

El primer personaje del Chavo del 8 en El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad, por lo general se ha caracterizado por sentar en el sillón rojo a personajes vinculados con la farándula local, la presencia de La Chilindrina en el programa de Beto Ortiz representa la primera ocasión que un personaje de esa talla se presenta en este formato, el mismo que ha concitado un sin número de reacciones entre los usuarios que vieron el promocional vía redes sociales. La expectativa es alta sobre qué contará uno de los personajes más queridos de la televisión del continente.