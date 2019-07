Kim Kyu Jong, del grupo SS501, obligado a borrar fotos con su novia y pedir disculpas

El cantante y actor Kim Kyu Jong del grupo de Kpop SS501 despertó reacciones contradictorias luego de compartir una serie de fotografías junto a su novia en Instagram.

Las instantáneas –publicadas el pasado miércoles 24- muestran a la pareja disfrutando de diversos escenarios en Japón. En uno de ellos se les ve llevando una yukata (una vestimenta tradicional utilizada en los baños termales), mientras que en otras pasean en un parque de atracciones.

PUEDES VER: V de BTS admite que padece una grave y rara patología

Sin embargo, la reacción no fue la esperada y los criticas despectivas contra la joven (quien no es una persona publica) apuntaban a calificarla de “amante” y no pareja o novia del idol kpop. Esto provocó que las imágenes fueran eliminadas rápidamente algo que intensificó el debate en redes sociales y derivó en una disculpa pública de Kim Kyu Jong.

“Lamento haber ocasionado una decepcionante sorpresa al fandom. Estoy filmando ahora. Haciendo cine, preparándome para un papel musical y para una próxima obra, quiero darles la mejor imagen. Lamento mucho lastimar sus corazones, espero que todos entiendan que siempre les estoy agradecido”, escribió el cantante en Instagram.

No obstante, las disculpas de Kim Kyu Jong provocaron otra ola de reacciones negativas esta vez de corte nacionalista, debido a las recientes tensiones comerciales que mantiene Corea del Sur con Japón.

“No me importa que él tiene una novia, pero Japón de todos los lugares”. “Entonces, ¿no está arrepentido ahora de ir a Japón, pero lamenta que sus fanáticos les hayan mentido sobre tener una novia?”, serían algunos de los comentarios recogidos de los foros de la plataforma Nate.