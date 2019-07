Dulce María revela el drama que vivió durante el éxito de RBD

La cantante y actriz mexicana Dulce María se hizo conocida en 2004 gracias a la telenovela juvenil “Rebelde” y al grupo musical “RBD”, que justamente se creó a raíz del éxito de la primera producción.

Lo que para varios de los integrantes fue una gran plataforma para llegar a consolidarse como artistas, para Dulce María fue todo lo contrario.

En una entrevista para el programa matutino “Hoy” de la cadena Televisa, la actriz reveló lo mal que la pasó cuando de la noche a la mañana se convirtió en un personaje mediático.

"Fue algo muy fuerte. Más allá de creerme mucho, fue un boom en mi carrera, en un momento de vida en el que te conocía todo el mundo, pero emocionalmente era mucha soledad", confesó.

Asimismo, lamentó que el trabajo y la fama la consumieran a tal punto que ya no podía tomarse un momento para descansar en casa, pues sentía que no podía tener "una vida normal".

Dulce María recordó que, cuando llegaba a su hogar después de las giras, lloraba “porque veía mi casa y ya me tenía que ir en, no sé, cinco horas me tengo que ir”

Todo esto le generó problemas emocionales, pero encontró el método para no dejarse vencer.

"Lo que hacía era salir. Si te estabas deprimiendo tenías que salir al escenario, hacer las cosas. No había forma, tenías que ser fuerte, o ser fuerte. Escribía mucho, era mi forma de desahogarme, de entender qué estaba pasando conmigo, de no perder lo que yo soy, lo que yo quería", mencionó.

Le afectó el final de RBD

Dulce María contó lo doloroso que fue para ella el fin de “RBD”. Tras una gira por Latinoamérica, millones de discos vendidos en todo el mundo, Televisa puso punto final al proyecto

“Tuvimos el último concierto en Madrid y me regresé en directo a Veracruz a grabar la telenovela (Verano de amor). Fue muy fuerte, porque no hubo ese duelo que necesitaba”.