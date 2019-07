Brad Pitt y Leonardo DiCaprio confiesan su amor por la comida latina

Los reconocidos actores Brad Pitt y Leonardo DiCaprio se encuentran en plena promoción de la última cinta de Quentin Tarantino “One upon a time in Hollywood” , que, según la crítica, romperá esquemas.

Brad Pitt , Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y el director Tarantino se encuentran atendiendo a la prensa y asistiendo a varios programas para habalr sobre sus papeles y la historias de la tan esperada cinta.

En contacto con el conocido programa "Despierta América" de la cadena Univisión, las celebridades fueron consultadas si les gustaba la comida mexicana.

El ex de Angelina Jolie no dudó en dar su opinión y sorprendió con su repuesta: "No se puede vivir en Los Ángeles y no amar la comida mexicana".

Ante esto, el entrevistador tuvo curiosidad por saber cuál es el plato típico que le gusta a Brad Pitt de tierras Aztecas, a lo que el actor reveló: “No puedes ganar contra un taco”.

Sin embargo, quién causó asombró con sus declaraciones fue Leonardo DiCaprio. El ganador del Oscar a mejor actor por “El renacido” señaló que tiene preferencia por la comida de El Salvador.

“Yo soy un hombre de pupusas (...) Mejor que los tacos para mí, tengo que ir por ellas”, comentó.

Leonardo DiCaprio recibe invitación

Tras las declaraciones de Leonardo DiCaprio, la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Ileana Valdez, publicó en su cuenta de Twitter que nombraba al reconocido actor como ‘Embajador de la Pupusa’ en el exterior. Además, aprovechó para invitarlo al Día Nacional de la Pupusa, que se celebrará el próximo 10 de noviembre.