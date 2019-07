Seguidores de Selena Gomez atacan a Becky G por burlarse de su ídola

Becky G vivió en carne propia lo que significa ser atacada por burlarse, sin querer, de Selena Gomez. Durante una dinámica para la revista “Seventeen”, la intérprete de “Mayores” tuvo que adivinar a qué cantantes correspondían cada tema.

El reto, que fue publicado en YouTube, generó gran controversia, sobre todo en los seguidores de Selena Gomez, quienes manifestaron su molestia porque sintieron que Becky G se burló de su ídola.

Según el desafío, Becky G debía adivinar una canción y cuando sonó “Taki Taki”, el sencillo de Cardi B, Ozuna y Selena Gómez. La joven analizó la parte de la ex de Justin Bieber y tomó con gracia cómo Gomez cantó en español.

"Oh, yo sé esta. Nunca olvidaré esto porque cuando lo escuché, estaba un poco confundido porque dice: ‘Ven a la fiesta, haz una fiesta, apaga las velas y haz una siesta’ ", dijo Becky sobre el verso de Selena. "Pero no quiero tener una siesta en medio de la fiesta. Al igual que, quiero fiesta. No tomaría una siesta, ¿sabes lo que estoy diciendo? Pero por supuesto, conozco a este ", comentó Becky.

Este gesto encendio la irá de los millones de seguidores de Selena Gomez y no dudaron en atacarla por redes. “Becky G arrastra el verso de Selena como si su discografía no fuera uno de los peores de una mujer latina”, “De acuerdo, no quería ser el que mencionara esto, pero como tú empezaste, ¿podemos hablar de ello?”, fueron algunos comentarios que le hicieron vía Twitter.

Becky G niega haberse burlado de Selena Gomez

Tras la ola de críticas que recibió, Becky G no tuvo otra opción que pronunciarse para poner paños fríos a la polémica.

“Siempre he amado y apoyado a una verdadera reina como Sel. Editar el fragmento de un video y sacarlo completamente de contexto es lo que está tan mal de esta cultura ‘stan’. Es triste ver a otro fan en contra de lo que cree su artista favorito para humillar a las mujeres”, indicó la joven a través de Twitter.

“¿Quién no quiere una alma y alma preciosa como Selena Gómez? Yo misma soy Selena y nosotros no hacemos eso. La gente siempre tendrá algo que decir, por el momento he terminado”, agregó.