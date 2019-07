Tula Rodríguez confirma romance entre actores de la serie “De vuelta al barrio”

La conductora Tula Rodríguez sorprendió a los seguidores de la serie “De vuelta al barrio” al revelar que los actores Raysa Ortiz y Santiago Suárez mantienen una relación sentimental en la vida real.

La confesión de Tula se dio durante la emisión de su programa “En boca de todos”. La presentadora estaba entrevistando a Austin Palao y le preguntó por la actriz Raysa Ortiz.

“¿Te sientes atraído por Raysa Ortiz, Estela de la serie 'De vuelta al barrio?”, fue la pregunta que emitió Tula Rodríguez durante su programa al aire.

Ante esta consulta de la presentadora, el joven integrante de “Esto es guerra” se mostró claramente nervioso y solo tuvo halagos para la guapa actriz.

“La conocí en el programa y me parece una chica linda. Me sorprende que en ‘Esto es guerra’ me junten con ella”, expresó el integrantes de los “Combatientes”.

Tula Rodríguez notó ese nerviosismo de Austin Palao y finalmente, la conductora tuvo que aclarar que Raysa Ortiz tiene una romance con el actor Santiago Suárez.

“Quiero darles un dato importante. Austin Palao está demostrando que es un caballero porque solo halaga la belleza de Raysa porque ojo, ella tiene una pareja y es el actor Santiago Suarez. A los dos se les manda un beso y que sean muy felices”, reveló Tula Rodríguez.

