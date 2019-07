¿Sheyla Rojas mandó indirecta a Pedro Moral? Frase de la conductora causa polémica

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli continúan disfrutando de unas vacaciones en Mykonos, Grecia. Sin embargo, la exchica reality se da tiempo para revisar sus redes sociales y publicar historias de lo que es su día acompañada del millonario libanés.

Además de responder a los usuarios, Sheyla Rojas difundió un curioso mensaje que podría ser dirigido a su expareja Pedro Moral.

PUEDES VER Jazmín Pinedo lanza duro comentario a Sheyla Rojas tras afirmar que le gusta el dinero

Como se recuerda, la conductora de “Estas en todas” puso fin a sus planes de matrimonio con el empresario. La noticia tuvo como consecuencia un escándalo amoroso mediático entre dimes y diretes.

Por lo que Instagram fue el medio que Sheyla Rojas usó para dar una lección a las personas que no valoran a su pareja y que están propensas a arrepentirse en el futuro cuando la vea feliz a lado de un nuevo amor.

"Si no la cuidas, algún día, alguien mejor la cuidará de todas las formas que no pudiste, y te juro que te arrepentirás de verla tan feliz... sin ti", se lee en la historia de la mencionada red social.

Pero no sólo el nombre de Pedro Moral estaría en cuestión, sino también el de un hombre desconocido por los medios.

Cabe recordar que la expareja de Sheyla Rojas reveló tras el fin de la relación, que le encontró mensajes comprometedores de un amigo de ella en el celular.

Sheyla Rojas afirma que le gusta el dinero

Cansada de las críticas, Sheyla Rojas decidió responder a un detractor que ironizó su gusto por el dinero. “Lo bueno es que a Sheyla no le gusta el dinero”, escribió el usuario en Instagram.

“Quién dice que no. Obvio que me gusta, como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente”, respondió la popular ‘Shey Shey’ defendiendo los lujos que disfruta al lado del empresario libanés.