Sheyla Rojas tras críticas por salir con millonario: “Obvio que me gusta el dinero”

Sheyla Rojas se encuentra en boca de todos a raíz de haber iniciado una relación con el millonario libanés Fidelio Cavalli. Esta nueva relación ha generado cientos de crtíticas en contra de la conductora, sobre todo en las redes sociales.

La presentadora de “Estás en todas” compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una imagen de su paso por la isla Mikonos en Grecia, sin imaginar que una usuaria le haría un irónico comentario cuestionando los verdaderos motivos de su romance con el magnate.

“Lo bueno es que a Sheyla no le gusta el dinero”, escribió la cibernauta en la publicación que realizó la popular ‘Shey Shey’.

Este mensaje no pasó desapercibido por Sheyla Rojas, quien le dio una inesperada respuesta a su detractora. “Quién dice que no. Obvio que me gusta, como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente”, comentó la exchica reality.

Sheyla Rojas indignada tras ser calificada como “juguete” de Fidelio Cavalli

Luego que se hiciera público el romance entre Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli, una cibernauta se burló de la conductora de “Estás en todas” en Instagram al asegurar que esta solamente era una diversión más para el millonario. “'Shey Shey’ eres un juguete más para su colección”, comentó la usuaria, a lo que la rubia contestó “Qué poco me conoces... Yo no soy ni seré juguete de nadie. Si tú crees eso es porque tú te sientes así, tus palabras son el reflejo de cómo te sientes”.

Sheyla Rojas responde a cuestionamientos por no viajar con su hijo

Una usuaria criticó duramente a Sheyla Rojas por no llevar a su hijo al viaje que realizó junto a su nueva pareja, el millonario libanés Fidelio Cavalli. “Hubieras llevado a tu hijito, así la felicidad sería completa”, fue el fuerte comentario. “Sí, me hubiera encantado, pero también es justo darme un viaje sola o con mi pareja. En otro momento viajaré con mi hijo, todo a su tiempo”, respondió la rubia.