Belén Estévez indignada con ‘Dayanita’ por imitarla en casting de “Puro Sentimiento” [VIDEO]

Belén Estévez se llevó una gran sorpresa en el reciente casting que busca a la nueva integrante del grupo “Puro Sentimiento”, cuyo mentor es el cumbiambero Christian Domínguez.

La bailarina jamás imaginó que la popular ‘Dayanita’, actriz de “El Wasap de JB”, se iba a presentar caracterizada como ella (Belén).

‘Dayanita’ llegó al escenario con una peluca rubia y un atuendo característico de una cantante. La actriz cómica interpretó el tema “Díganle”, que suena en la voz característica de Thamara Gómez, con su peculiar estilo; mientras que Karen Schwarz se mostró entretenida al oírla cantar.

“Este tonto corazón no me lo deja. Me tiene tan encarcelada, y aún siento como si me hablara. Y no lo puedo olvidar", se le oye cantar a ‘Dayanita’.

Thamara Gómez hizo su aparición para demostrar que ella es la única que puede interpretar la canción “Díganle”. El novio de ‘Chabelita’ externalizó su sentimiento por la cantante más joven de su grupo y dejó en claro que es la consentida de la orquesta femenina.

Belén Estévez, Christian Domínguez, Jazmín Pinedo, Estrella Torres y los demás presentes en el set del programa de espectáculos estuvieron entretenidos todo el momento con el casting de ‘Dayanita’.

“El hecho que hayas venido como Belén no significa que tengas vara o algo por el estilo, no hay forma; por ahí empezamos. Has cantado realmente lindo”, comentó Christian Domínguez.

Tras el puntaje que dio el jurado, Belén Estévez mostró su incomodidad y le dijo lo siguiente: “Es que yo soy la única. No te pongo un cero porque me das pena”, manifestó la bailarina, segundos después que ‘Dayanita’ se quejara por la calificación obtenida en el casting de “Puro Sentimiento”.