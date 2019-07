Nicole Pillman sobre Susan Ochoa: “Gianmarco no le da sus canciones a todo el mundo” [VIDEO]

La cantante peruana Nicole Pillman presenta su primer sencillo “Lo que queremos” de su sexto álbum. Además, la intérprete de “Una misma sangre” habló sobre su paso por el Festival de Viña del Mar, de su trabajo con Gianmarco Zignago y del polémico retiro de Susan Ochoa de “El artista del año”, entre otros temas.

Nicole Pillman indicó que su paso por el festival de Chile le sirvió como una vitrina para exponer su talento y trabajo al mundo, pero que no significó un antes y un después en sus diez años de trayectoria.

En ese contexto, la cantante señaló que había tenido propuestas televisivas tras su retorno del Festival de Viña del Mar; sin embargo, prefirió enfrascarse en lo que mejor sabe hacer, cantar.

No descartas la posibilidad de decir que “sí” a alguna propuesta en reality de canto

“Sí, por supuesto, ¿por qué no? Sobre todo en canto porque es la materia que domino, en baile no tanto (...) La televisión es un medio importantísimo para la exposición de cualquier artista; sin embargo, no es mi objetivo de estar en un programa y ser jurado”.

Sobre su retiro de Susan Ochoa de "El artista del año

“Yo no podría hablar sobre lo que hacen los demás. Estar en televisión es exponerte siempre a los comentarios de la gente, te están viendo (...) Uno como artista simplemente tiene que aprender a escuchar los comentarios constructivos y hacer caso omiso a los que no. A Susan Ochoa siempre le deseo lo mejor y seguir haciendo música, como yo en estos 10 años lo he venido haciendo”, manifestó.

¿Por qué Gianmarco Zignago no trabajó con Susan Ochoa?

“Él no le da canciones a todo el mundo. Él ha tenido en consideración mi trayectoria y mi trabajo, de alguna manera limpia, que vengo haciendo hace diez años. Yo creo que el compositor siempre tiene pensado en sus obras en que voz quedaría mejor, por una cuestión de estilo básicamente, no porque alguien sea mejor ni nada de eso”.

“La seriedad de mi trabajo va en que mi música habla por mí. Gianmarco vio que esta canción iba bien con mi voz, así que básicamente fue eso”, acotó.

Finalmente, Nicole Pillman habló sobre su nuevo tema “Lo que queremos” ( compuesto por Gianmarco Zigniago), el cual plasma las vivencias de parejas, las separaciones, los matrimonios y los problemas que se suscitan entorno a las relaciones.