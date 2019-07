Critican a Magaly Medina por su comentario sobre Paco Bazán [VIDEO]

Pese a que Magaly Medina ha compartido en sus redes sociales fotos y videos de cómo viene disfrutando de sus vacaciones por Fiestas Patrias, sus seguidores se mostraron decepcionados por sus últimos programas.

Sucede que las ediciones del miércoles 24 y el jueves 25 de “Magaly TV La Firme” fueron grabados, por lo que ATV ha estado mostrando resúmenes de los mejores momentos del programa.

Pero, al parecer, no todos los televidentes se han dado cuenta que el espacio de ATV fue grabado, por ello cuestionaron a Magaly Medina mediante las redes sociales.

“#MagalyTVLaFirme Magaly Medina está haciendo resúmenes de sus anteriores programas, parece que nadie quiere ir a su programa de la sra”, “#MagalyTvLaFirme, ¿estamos fin de año? Ah no, es solo Magaly que se quedó sin relleno y repite todo jajaja, help (ayuda) foquita (Farfán), sube a tu IG (Instagram) fotos de tus zapatillas para que Magaly rellene dos horas hablando de tus pies jajaja”, “Se ve que Magaly está de vacaciones desde ayer (miércoles), puras notas y algunas repetidas, next, a esperar que vuelva el fuego con #MagalyTvlafirme” y “#MagalyTvLaFirme hay que ser sinceros 1 año más y eso y vuelve a morir, Magaly que regrese a su casa a cuidar a su esposo y no se le escape jajaja”; son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Pero Magaly Medina no solo recibió críticas por sus programas grabados, sino también por el comentario que hizo sobre Paco Bazán, quien en esta semana protagonizó una polémica por su comentario sobre la selección peruana de fútbol femenino.

En su programa del miércoles, Magaly Medina habló de las virtudes que tiene el conductor de “Mi gente dice”, luego de que este llamara “una lágrima” al seleccionado de chicas.

“Conozcamos la historia de Paco Bazán”, expresó la ‘Urraca’ antes de presentar el reportaje sobre el exarquero de Universitario de Deportes. “Tiene buen corazón, porque para ser bombero en este país… Hay que ser noble, y Paco es noble”, indicó. (Ver video a partir del minuto 15)

Ante las críticas, Magaly Medina aclaró que todo ya estaba grabado. “Señores les pido tengan en cuenta que mis programas fueron grabados la semana pasada. No tienen actualidad”, sostuvo en Twitter.

Magaly Medina vacaciona por Italia

La conductora de “Magaly TV La Firme” se fue de vacaciones con su esposo, el notario Alfredo Zambrano y ahora presume de cómo la está pasando fuera del Perú.