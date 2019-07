Leslie Shaw marca distancia de Sheyla Rojas: “Pago todos mis gastos”

Tras la polémica desatada por la nueva relación de Sheyla Rojas, quien confirmó sus salidas con el millonario libanés Fidelio Cavalli, Leslie Shaw dio su punto de vista y marcó distancia de la expareja de Patricio Parodi.

A raíz de las vacaciones de Sheyla Rojas con su nuevo galán por Grecia, se empezó a cuestionar sobre los viajes al extranjero que hacen muchos artistas.

Ante esto, Leslie Shaw mencionó que nunca le han ofrecido cosas de ese tipo y, no tiene la necesidad de aceptarlo, ya que, según ella, siempre corre con sus gastos.

No (no he recibido invitaciones para viajar), toda la vida he tenido que pagar. Invito a mis papás y pago todos mis gastos. Cada vez que viajo es una gastadera terrible, pero bueno lo hago por mi carrera y de vez en cuando me tomó mis descansos", comentó la cantante al diario la Karibeña.

Sobre si aceptaría a un millonario que invierta en su carrera, Leslie Shaw fue tajante con su respuesta. “No, porque boquita come, c*** paga (risas)”.

En otra parte de la entrevista, la cantante se sinceró con respecto a su actual situación sentimental y aseguró que aún sigue "soltera, pero nunca sola".

Leslie Shaw se va a Miami

La cantante Leslie Shaw se mantiene firme con seguir creciendo con respecto a su carrera musical y, es por eso, que se irá a vivir a Miami, Estados Unidos, para traabajar en nuevo material.

“Voy a estar una temporada en Miami. Estoy contenta, es la primera vez que me voy a vivir en otro país. La disquera (Sony Music) está contenta que haya tomado esta decisión. La idea es trabajar, en la semana que he estado allá he escrito y compuesto cuatro canciones. He sacado mi lado de compositora que tenía abandonado porque estaba produciendo mis videoclips y conciertos”, reveló la intérprete de ‘Faldita’, que estará junto a los reconocidos cantantes Mau y Ricky ‪este domingo 28 de julio‬ en el Centro de convenciones Barranco Arena.