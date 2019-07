La desgarradora historia de Lady Gaga antes de llegar a la fama

Lady Gaga es una de las cantantes que más está dando de qué hablar en los últimos meses por su supuesto romance clandestino con Bradley Cooper, a quién conoció en set de “A star is born”.

Recordemos que la cantante de pop irrumpió la industria musical en 2008 con su disco debut “The fame”, de las cuales se desprendieron grandes éxitos como “Just dance” y “Poker face”. Además, su extravagante look, de aquella época, la volvieron en una de las artistas más importantes y polémicas del medio.

PUEDES VER: Lady Gaga antes de Bradley Cooper: el cambio radical de la famosa cantante

Sin embargo, Lady Gaga ha pasado por cosas muy terribles y dolorosas antes de llegar a la fama.

En 2014, la intérprete de “Bad romance” reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 19 años. Durante una entrevista con el programa radial “Howard Stern Show”, Lady Gaga contó lo siguiente: “Viví cosas terribles. Ahora, después de una larga terapia física y mental, puedo reírme de aquello. Mi música ha sido maravillosa para mí.”

"Para ser franca, tenía 19 (cuando fue abusada). Fui a un colegio católico y luego sucedió todo esto y yo estaba en plan 'Oh, ¿así es como se comportan los adultos? (...) Yo era muy inocente", añadió.

El tema la violación salió a la luz porque la cantante fue a la entrevista para promocionar la canción “Swine”, que está dentro del disco “Artpop”. Lady Gaga reveló que dicho tema lo compuso para expresar toda la rabia y dolor que sufrió tras ser violada. “No quiero... No quiero... ¡Momentos felices! ¡Hablemos de cosas felices! (...) Este es un tema serio. Creo que lo que quieres decir en esta canción, de lo que estás hablando, es de que fuiste violada”, mencionó.

La experiencia traumática trajo consecuencias para Lady Gaga, pues con el tiempo tuvo que lidiar con su depresión y una extraña enfermedad llamada fibromialgia, la cual produce dolor y rigidez en casi todo el cuerpo.

La cantante cuenta el drama vive tras ser diagnosticada con el mal crónico en su documental “Gaga: Five Foot Two”. En el, Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la artista, rompe en llanto al sentir mucho dolor. Además, se muestra sumamente preocupada por aquellas personas que tienen fibromialgia, pero no tienen como pagarse el tratamiento, ya que esta enfermedad, hasta el momento, no tiene cura.

Lady Gaga y su cambio tras conocer a Bradley Cooper

Tras llevar una vida agitada, triste y dramática, Lady Gaga recibió la invitación de Bradley Cooper para que sea la protagonista de la cinta “A star is born”. Dicho momento quedó plasmado en le documental de la diva.

Cuando aceptó participar en el proyecto, la vida de Gaga se volvió más calmada, antes de los rumores de romance con el actor, y ganó un Oscar por mejor canción por “Shallow”.