Netflix: La ‘sentencia’ final

Por Estefany Barrientos F.

Al igual que con ‘House of cards’ (la serie que fue protagonizada por Kevin Spacey antes de las denuncias por abuso), miles se acercaron a Netflix con el estreno de ‘Orange Is The New Black’(OITNB), una de sus primeras series originales y que fue clave para la expansión de la plataforma. Basada en una historia real y llevada a la televisión en el 2013, la serie nos acercaba a la historia de ‘Piper Chapman’, una mujer de ‘clase privilegiada’ que se despedía de su libertad y de su vida establecida con su novio -un escritor- para purgar 15 meses de prisión en la cárcel de Litchfield. ¿El delito? Había sido sindicada como cómplice de una traficante de drogas, su exnovia.

Pero la serie dejó de girar solo en su historia para contarnos la vida de cada reclusa fuera y dentro de prisión: sus motivaciones, sus familias, sus parejas y, claro, sus delitos. En paralelo, las miserias y delitos que se seguían cometiendo en prisión revelaban a modo de tragicomedia, la deficiente formación de los guardias -en el mejor de los casos- , el abuso y la corrupción en el sistema.

En máxima seguridad

La sexta sesión fue la primera en la cárcel de máxima seguridad a la que fueron enviadas luego de una trágica revuelta. Hemos tenido acceso a los primeros capítulos de la número siete en calidad de preestreno, y el primer episodio llamado ‘El principio del fin’, inicia con el día uno de libertad condicional de ‘Piper’, pero no es un capítulo feliz. La serie parece acercarnos hacia un desenlace esperado como ha tenido acostumbrados a sus seguidores: con suficiente humor como drama. OITNB nos muestra las dificultades de la integración de una exreclusa, incluso si esta pertenece a la clase media estadounidense, como ella.

Con algunos flashbacks, ‘Piper’ recuerda su cómoda vida en una casa en la playa con su exnovio al que dejó luego de encontrarse con su ex en prisión, el desprecio a un restaurante al que después irá a buscar trabajo, la indiferencia de su padre, o la renta que es incapaz de pagar a su hermano.

En paralelo, la vida en prisión continúa, porque uno de los puntos claves de ‘Orange Is The New Black’, ha sido el desarrollo de cada personaje y conocer sus dramas. Mientras ‘Aleida’ (Elizabeth Rodríguez) sigue ingresando drogas; tal como sucede desde la temporada uno, veremos qué tiene que hacer para sobrevivir una reclusa latina o estadounidense, si decide delinquir o no. La suerte de algunas dependerá de los guardias y la violencia no dará tregua.

En esta temporada, la relación de la protagonista con Alex (Laura Prepon) seguirá siendo uno de los ejes de la trama, pero al fallecer dos veteranas líderes en la sexta temporada, ella ingresará al comercio de drogas y hará lo que sea posible para sobrevivir los cuatro años que le quedan de condena.

Encontramos también que regresa a prisión para cumplir cadena perpetua ‘Tasha’ (Danielle Brooks), convertida en el ‘símbolo contra el sistema’ desde que murió su mejor amiga ‘Poussey Washington’ (Samira Wiley) aplastada por un guardia en una revuelta. En esta temporada también se espera ver las denuncias y la realidad del inmigrante con el papel de ‘Blanca’ interpretada por Laura Gómez, además del desenlace del gran personaje de Uzo Aduba, ‘Suzanne’, que le ha valido ganar los Emmy y los premios del Sindicato de Actores cuando las plataformas recién iniciaban su recorrido por las temporadas de premios. Esta temporada “es tan divertida como devastadora”, pero un cierre merecido, ha coincidido la crítica.