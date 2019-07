Jazmín Pinedo lanza duro comentario a Sheyla Rojas tras afirmar que le gusta el dinero

Sheyla Rojas sorprendió al afirmar que le gusta el dinero en una publicación de Instagram. La conductora de televisión Jazmín Pinedo lanzó un duro comentario a la exchica reality en su programa “Mujeres al mando”

Para Jazmín Pinedo, el dinero es importante pero lo prefiere obtener gracias a su propio mérito en su cuenta bancaria.

“Ella la sigue pasando súper bien en Grecia, no le importan los comentarios, se ha tomado el tiempo de responder algunas cosas. (...) A mí también me gusta la plata, pero me gusta en mi cuenta de banco y si me la consigo yo solita”, manifestó la conductora de televisión sobre la respuesta de Sheyla Rojas a un usuario en la red social.

Jazmín Pinedo critica a Ben Talei tras supuesto romance con Sheyla Rojas.

Ante ello, Mirella Paz cuestionó la relación de la exchica reality con al millonario libanés en Grecia. “A ella le gusta la plata pero, ¿ella está ganando dinero allá? No entiendo ¡Pero esa no es su plata!”, comentó la conductora de “Mujeres al mando”

El comentario de Sheyla Rojas fue a causa de un detractor que ironizó su relación con el dinero, ella aparó tiempo de sus lujosas vacaciones para responder: “Quién dice que no. Obvio que me gusta (el dinero), como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente”, se lee en su cuenta de Instagram.

Jazmín Pinedo critica a Fidellio Cavalli

Tras las imágenes de Sheyla Rojas en estado de ebriedad que fueron difundidas por el mismo Cavalli, Jazmín Pinedo no toleró la actitud del millonario y lo tildó de ‘asqueroso’.

“Cuando este señor la empieza a exponer grabándola en situaciones que creo a nadie le gustaría, es humillante, denigrante y es una falta de respeto. Si las personas escuchan lo que dice en el video, para mí ese señor es un asqueroso”, dijo la conductora de televisión.