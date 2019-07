Justin Bieber y Hailey Baldwin: ¿A la espera de su primer hijo? [FOTOS]

Justin Bieber y Hailey Baldwin – quienes se casaron en secreto a finales del 2018 y planean una nueva ceremonia de matrimonio para setiembre del 2019- vuelven a levantar sospechas de un posible embarazo de la modelo de 22 años.

En esta ocasión, la pareja fue captada por paparazzis saliendo de la consulta del médico de Hailey Baldwin en Beverly Hills.

ENT / SplashNews.com | GTRES

Singer Justin Bieber and Hailey Rhode Baldwin arriving at the doctor's office in Beverly Hills. ENT / SplashNews.com | GTRES

PUEDES VER: La tormentosa historia de amor de Selena Gómez y Justin Bieber

Asimismo, llama la atención el comentario que Hailey Baldwin dejó sobre Stormi, hija de la empresaria y socialité, Kylie Jenner y del rapero Travis Scott.

En fotografía de Stormi –publicada en Instagram el jueves 25 de julio- Hailey Baldwin señaló que estaba teniendo una “fiebre de bebés” y que la pequeña era la más dulce de todas.

De igual forma, no pasa desapercibido el mensaje que Justin Bieber publicó –hace dos semanas-en una foto en Disneyworld, paseando junto a su esposa; mientras comentó que espera con ansias tener pronto “paseos padre-hija”. Aun así, en la misma publicación el intérprete de “Idon´t care” y “¿What Do You Mean?", especificó que no insinúa nada por lo pronto y tampoco tiene prisa.

Hace unos meses –en abril- Justin Bieber y Hailey Baldwin les jugaron una broma a sus millones de seguidores al celebrar el “April Fools’ Day” –equivalente al Día de los Inocentes- mostrando a la modelo tocándose la barriga durante un examen ginecológico, para luego desmentirlo con el montaje de una ecografía con un cachorrito en ella.