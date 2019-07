¿Nicola Porcella y Angie Arizaga se reconciliaron? Modelo sorprende con respuesta [VIDEO]

Nicola Porcella pone fin a los rumores de la reconciliación con Angie Arizaga. El exparticipante de “Esto es Guerra”se pronunció sobre el particular y aseguró que está disfrutando de su soltería.

“Yo estoy feliz, ando feliz por la vida, disfrutando. Estuve un año solo, estuve con Romina un tiempo y terminamos. Hemos quedado súper bien y ahora solo disfrutando, feliz", manifestó Nicola Porcella.

En ese contexto, el conductor de “Estás en todas” y amigo de Sheyla Rojas descartó cualquier vínculo sentimental con Angie Arizaga, pese a las fotos donde se les ve nuevamente juntos en una reunión, y en una actividad circerse.

“No hay una amistad, no va haber una amistad, es simplemente un tema cordial. ‘Hola’, ‘hola’ y listo, no hay nada más, no tenemos nada de que hablar”, sostuvo Nicola Porcella ante las cámaras del programa “En boca de todos”.

Además, el exconcursante de “Esto es Guerra” utilizó las pantallas para desearle lo mejor a la popular “Negrita”.

“Ojalá encuentre a alguien que le haga feliz, que la haga (estar) contenta, que la haga progresar. Yo solo tranquilo”, externalizó el amigo de Sheyla Roja y ‘Choca’ Mandros.

Luego que hiciera público el fin de su relación con Romina Lozano, el popular ‘capitán histórico’ ha preferido mantenerse soltero y trabajando al interior del país en diversos eventos junto a su inseparable Alexandra Méndez “La Chama”.

¿Nicola Porcella usó peptonas?

Además de haberse sometido a una rinoplastia y rejuvenecerse el rostro, Nicola Porcella estaría pensando en usar el famoso tratamiento estético para aumentar el derrier: las populares peptonas, según Sheyla Rojas.