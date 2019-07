Gian Piero Díaz presenta a su “exnovia” y confiesa que la extrañó

Nadie se lo esperaba. En la última edición de “Esto es Guerra”, Gian Piero Díaz sorprendió a todos los televidentes al presentar a su “ex” como jurado del reality de baile “Divas”.

El conductor de televisión anunció que las concursantes bailarían al ritmo de danzas típicas del Perú con motivo del mes patrio, pues luego de sus presentaciones una de ellas sería eliminada de manera definitiva.

Luego de ello, pasó a presentar a los integrantes del jurado que calificaría la participación de cada una de las competidoras. Sin embargo, llamó la atención con un inesperado comentario antes de anunciar el primer nombre.

“Nos acompaña mi exnovia. La he extrañado mucho y hoy está aquí con nosotros Miski Takiy”, manifestó al saludar a la cantante de música folclórica María Jesús Rodríguez, más conocida como Miski Takiy.

Al oír el efusivo saludo del conductor de “Esto es Guerra”, la artista sonrió y le respondió “Hola precioso, ¿como estás? Yo también te extrañé muchísimo”.

Gian Piero Díaz continuó con la divertida conversación con la cantante. “El que hayamos terminado no quiere decir que no me sigas llamando mi querida Miski”, le comentó. Miskiy Taki encontró bastante graciosas las palabras del presentador, por lo que se echó a reír.

Sin embargo, las expresiones de Gian Piero Díaz fueron solamente a modo de broma, pues luego que terminara de hablar con Miski Takiy prosiguió con la presentación de los jurados.

Gian Piero Díaz indignado tras regresar a “Esto es Guerra”

Luego de haberse tomado unas vacaciones, Gian Piero Díaz se mostró contento al regresar a la conducción de “Esto es Guerra”; sin embargo, no espero que una inesperada revelación generaría su incomodidad. El presentador se enteró de que el equipo de ‘Los Combatientes’ había perdido 10 puntos por lo que hizo notar su molestia. “Es impresionante. Uno se va dos semanas y acabó. Yo no entiendo por qué ‘El tribunal’ de un día para otro decide quitarnos los 10 puntos que se habían ganado de la manera más limpia”, expresó indignado.

Gian Piero Díaz y su esposa

Gian Piero Díaz reveló que conoció a su esposa Borka Bozovich en un concierto del cantante Christian Meier. La pareja tiene 13 años de casado. El amor del conductor de “Esto es guerra” por su pareja pudo más que la propuesta para irse a México para trabajar en la cadena TV Azteca.