Las Kardashian homenajean a su abuela, Mary Jo Campbell [FOTOS]

A sus 85 años, Mary Jo Campbell no solo es madre de Kris Jenner, la poderosa matriarca del clan Kardashian, también es abuela de Rob, Kourtney, Khloé y Kim Kardashian, además de Kendall Jenner y Kylie Jenner, y por el lado de su otra hija Karen Houghton, de la modelo Natalie Zettel; y ahora por extensión es bisabuela de Mason, Penélope, Reign, North, Saint, Chicago, Psalm, True, Stormi y Dream.

Para los seguidores del reality “Keeping Up with the Kardashians”, MJ –como la llaman cariñosamente- no es un personaje desconocido, participando en diversos capítulos del programa, e incluso llegó a ser imagen de la campaña publicitaria de KKWBeauty, la marca de cosméticos de Kim Kardashian, en la que apareció junto a su hija y nieta con el pelo teñido de rubio platino.

Mary Jo Campbell, cumple 85 años el 26 de julio, coincidiendo con la celebración del Día del Abuelo, y la primera felicitación por su día vino de su hija, Kris Jenner.

“¡Feliz cumpleaños mamá! Eres verdaderamente mi inspiración y una alegría y una luz para todos nosotros. ¡Gracias por criarme como una mujer fuerte e independiente como tú ... eres la mejor mamá, abuela, amiga y confidente, y estoy tan bendecida de que Dios te haya elegido para ser mi mamá! ¡Te quiero mucha mami!”, escribió la empresaria de 63 años, en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Khloé Kardashian hizo partícipe a sus 96.6 millones de seguidores en Instagram, de las celebraciones programadas para su abuela, y en las que participaron todos los miembros del clan incluida Kylie Jenner que regresó de vacaciones en las Islas Turcas y Caicos.

De igual manera, Kim Kardashian también compartió un saludo para su abuela a quien llamó su “héroe”, y con quien además del cariño filial también la unen los negocios, y es que la esposa de Kanye West decidió invertir en el negocio que su abuela mantenía desde hace años, una línea de ropa infantil: “Shannon & Co. Children’s Boutique”.

“¡Feliz cumpleaños 85 a mi héroe, mi abuela MJ! Estoy muy agradecido de que hayas sido una fuerza tan fuerte en mi vida y siempre estuve allí para guiarme y darme los mejores consejos. Pasar esta última semana contigo ha sido un sueño hecho realidad, te he mostrado un poco de mi trabajo y solo he pasado un tiempo de calidad contigo”, escribió la socialité.