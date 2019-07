Brad Pitt no tiene ni tendrá Instagram: actor de Hollywood explica sus razones

¿Decisión permamente? El actor Brad Pitt reveló los motivos por la que no tiene una cuenta en Instagram. La celebridad se suma a otras estrellas de Hollywood que se rehúsan a tener dicha red social y explicó sus motivos.

En medio de la premiere en Estados Unidos de su película ‘Once Upon a Time in Hollywood’, dirigida por Quentin Tarantino, el actor de 55 años fue entrevistado por el medio de comunicación E! News, quienes le preguntaron cómo sus otros colegas tienen Instagram, mientra que él no.

Su respuesta fue clara directa: "Nunca va a pasar [...] bueno, nunca digo que nunca, pero la vida es bastante buena sin eso. No veo el punto".

Brad Pitt no es el único que que no tiene una cuenta de Instagram. Otras celebridades como sus exesposas Angelina Jolie y Jennifer Aniston tampoco tienen redes sociales.

El actor forma parte de una resistencia en Hollywood en las que también está George Clooney, Sandra Bullock, Ryan Gosling y Emma Stone.

Brad Pitt actúa en nueva película

El actor estuvo en la premiere de la nueva película de Quentin Tarantino: “Once upon a time in Hollywood”