Angie Arizaga lloró al recibir inesperada sorpresa antes de su baile en “Divas”

Angie Arizaga apareció en la pista de baile de “Divas” para deslumbrar al público y jurado a ritmo de marinera. Pero antes de su presentación, el equipo de producción le hizo una sorpresa.

Gian Piero Díaz mostró una nota preparada, en la que aparecía la hermana de Angie Arizaga, quien le dijo unas emotivas palabras, destacando su gran valor y fortaleza por afrontar los retos que se le aparecen. Así también, agradeció el apoyo que tiene y la labor de madre y hermana que cumple.

La presentadora de “Sí va a salir” quiso devolverle el mensaje, diciéndole unas tiernas palabras con lágrimas en los ojos: “Ella sabe lo mucho que me esfuerzo, es la menor, por darle el mejor ejemplo. La quiero muchísimo, más que mi hermana, para mí, es una hija”.

Lo inesperado se presentó cuando su hermana apareció en el set de televisión junto a una fotografía familiar.

Nicola Porcella aclara supuesta reconciliación con Angie Arizaga

El conductor de “Estás en todas” descartó toda posibilidad de retomar la relación con Angie Arizaga. “No hay una amistad, no va a haber una amistad, es simplemente un tema cordial. ‘Hola’, ‘hola’ y listo, no hay nada más, no tenemos nada que hablar”, expresó el modelo.

“Ojalá encuentre a alguien que le haga feliz, que la haga (estar) contenta, que la haga progresar. Yo solo tranquilo”, declaró finalmente.