Andrea Llosa impactada tras descubrir infidelidad en su programa

La conductora de televisión Andrea Llosa quedó impresionada luego de revelar el resultado de paternidad de uno de sus invitados en su programa “Andrea”.

Susan y Pablo llegaron hasta el set del nuevo espacio televisivo de ATV para contar todo sobre su historia de amor.

Pablo mencionó que se encontraba casado y tenía dos hijos cuando decidió dejarlo todo e iniciar una relación con Susan. Por su parte, la mujer indicó que su pareja sí le dijo que era casado pero le aseguró que estaba separado de la madre de sus hijos.

Luego de escuchar las declaraciones de la pareja, Andrea Llosa dio a conocer que tenía en sus manos el sobre que contenía la prueba de paternidad con la que revelaría si la pequeña de un mes y medio que Susan dio a luz y que fue firmada por Pablo era realmente la hija de él, algo que parecía imposible puesto que este ya se había hecho la vasectomía.

Tras abrir el sobre, Andrea Llosa dijo que Pablo no era el padre de la niña de Susan, quedando sorprendida por la revelación, debido a que Susan siempre se mostró segura de que su pequeña era hija de su pareja.

Al ser cosultada sobre quién era realmente el padre de su bebé, Susan se mostró nerviosa y respondió "No sé. Yo no he estado con nadie. No sé cómo salí embarazada".

Andrea Llosa quedó insatisfecha y sorprendida con las declaraciones de la joven, por lo que le dijo “Susan, eso solo pasa con la virgen María”. A pesar de la insistencia de la conductora, la mujer aseveró que no tenía ni la menor idea de cómo es que había salido embarazada.

Finalmente y pese a que la situación demostraría que su pareja le habría sido infiel, Pablo dijo que no estaba seguro de continuar su relación con Susan, pero que aún así la acompañaría para apoyarla en el cuidado de su bebé recién nacida.

Andrea Llosa felicitó a Pablo por su noble gesto y le comentó que su decisión hablaba muy bien de él como persona.