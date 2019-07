Televisa rechaza a William Levy por “viejo”, según amigo del actor

William Levy fue uno de los galanes de telenovela más cotizados hasta hace unos años. A raíz de su éxito, el actor viajó a Estados Unidos para probar suerte; sin embargo, sus planes no se dieron como él esperaba, por lo que retornó a México.

De acuerdo al portal TV Notas, un amigo del cubano reveló que este atraviesa una complicada situación, porque no consiguió darse a conocer en el medio estadounidense.

“Su última telenovela fue 'La tempestad’ en 2013, pues se fue a Estados Unidos creyendo que ahí triunfaría, ya que un año antes había concursado en ‘Dancing with the stars’, programa en el que llamó mucho la atención por sus rasgos latinos, por eso fue que creyó que las puertas se le iban a abrir de inmediato”, comentó. “La verdad es que sólo ha hecho tres películas: The single moms club, Addicted y Resident evil, en las que ni siquiera destacó, en algunas a lo mucho aparece sólo unos minutos, y fue invitado en la serie Star; esto cuando en México se daba el lujo de elegir los proyectos", añadió la fuente.

Según la misma versión, William Levy perdió una propiedad debido a que no pagó una deuda a tiempo. “Sí, perdió una casa que tenía en Miami; el gobierno de Estados Unidos se la quitó porque debía más de 15 millones de pesos de la hipoteca”, refirió.

El actor protagonizó su última novela en 2013, pero mantuvo una exclusividad con Televisa hasta el 2016, por lo que optó por emigrar a los Estados Unidos.

Tras no alcanzar la fama, el artista no tuvo más remedio que regresar a la televisora y hablar Patricio Wills, director de contenidos; aunque recibió una inesperada respuesta. “William logró hablar con Patricio Wills, director de contenidos de Televisa, éste le dijo que ya lucía muy viejo para ser considerado como protagonista, pues ahora estaban buscando a hombres que se vieran jóvenes, que si acaso le daban el papel de papá de alguno de los estelares”, relató la fuente.

William Levy, se mostró totalmente en desacuerdo con la propuesta que le hicieron, según su amigo. De acuerdo a esta fuente, otro de los motivos por los que Televisa no quiere trabajar con Televisa es el conflicto que tuvo el actor cubano con el productor Juan Osorio, quien le dijo malagradecido por renegar de las telenovelas.