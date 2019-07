Sheyla Rojas pide ayuda en chat de WhatsApp para conquistar hombres, según su curandero

La modelo peruana Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli siguen disfrutando de los paisajes turísticos de Grecia. A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality comparte los mejores momentos de su viaje con su nueva pareja.

El programa de espectáculos “Válgame Dios” se contactó con un curandero que pertenece al círculo de amistades de Sheyla Rojas. El nombre del maestro brujo es Jorge Abanto y fue el responsable de hacerle el baño con leche de burra virgen a la modelo peruana.

Durante una entrevista en vivo al programa “Válgame Dios”, el curandero fue expuesto por el reportero Kurt Villavicencio, quien reveló una conversación privada que tuvo con la modelo por medio de WhatsApp. Esta fue la curiosa respuesta que dio en televisión:

Kurt Villavicencio: “Rodrigo y Gigi, tengo una información que darles. El maestro tiene un chat de WhatsApp de Sheyla, que no me los ha pasado porque no tiene su autorización, pero en las últimas semanas Sheyla Rojas, y no estoy mintiendo, le ha enviado fotos de diferentes hombres para ver si le convienen o no”.

Jorge Abanto: “Claro, para eso yo soy su maestro de cabecera. Yo tengo que guiarla y decirle esto sirve, esto no sirve, este vale o no vale. La persona que está ahorita vive feliz. Ella está brillando ahorita, su cuerpo y mirada son una miel. Las personas se van a hipnotizar con ella”.

¿Sheyla Rojas le hizo brujería al cirujano Ben Talei?

Según reveló el curandero Jorge Abanto, quien le hizo el baño con leche de burra virgen a Sheyla Rojas, ella le envió la foto del cirujano Ben Talei. “Él dijo que en dos meses iba a encontrar un hombre fiel y adinerado”, comentó el reportero de “Válgame Dios”.

¿Cuánto tiempo durará la relación de Sheyla Rojas con Fidelio Cavalli?

Según el brujo, la relación de Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli sólo va a tener una duración de 6 meses.