Scarlett Johansson se luce en la Comic-Con con lujoso anillo de compromiso

Scarlett Johansson es una de los personajes más que queridos del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) y como ya es habitual no pasó desapercibida en la Comic-Con de San Diego, pero en esta ocasión por un detalle relacionado con su vida personal y es que a la actriz que interpreta a ‘Black Widow’ se le vio luciendo un lujoso anillo de compromiso que ha impresionado a todos.

Como se sabe, Scarlett Johansson mantiene una relación con Colin Jost (uno de los guionistas de Saturday Night Live) desde el 2017 y con quien está próxima a contraer matrimonio. De inmediato, los medios especializados han tomado gran interés por el valor del anillo.

De acuerdo a la revista “People”, el anillo es de una joyería de Nueva York llamada “Taffin” de Givenchy, conformada por un diamante marrón en forma de pera, de un peso de 11 quilates, con una banda curva.

Page Six agregó que el valor del anillo se calcula en los 400 mil dólares, costo que marca diferencia en el peso de la roca, dado que una joya de compromiso tiene un peso promedio de 2.4 quilates, en tanto que la de Scarlett Johansson es de 11.

Y aseguró que el anillo que Colin Jost le entregó a Scarlett Johansson está a la vanguardia en cuanto a joyas se refiere: “El anillo de Scarlett, aunque verdaderamente único en su estilo y diseño, es un gran reflejo de la tendencia de formas alargadas que estamos viendo con las novias actualmente. Los óvalos y las formas de pera son dos de las más populares en este momento debido a la forma en que alargan el dedo, creando un dedo más delgado y un diamante más grande”.

Scarlett Johansson: el inicio del romance

Scarlett Johansson conoció a Colin Jost cuando fue presentadora de Saturday Night Live y él se unía como guionista de SNL. A pesar que la pareja no ha revelado mayores detalles de su relación, si ha trascendido que aproximadamente se comprometieron en el mes de mayo.

Los amores de Scarlett Johansson

El matrimonio con Colin Jost sería el tercero para Scarlet Johansson cuyas primeras nupcias fueron en 2008 con el actor Ryan Reynolds, mientras que, en 2014, y en total secreto, se casó con el periodista Romain Dauriac, con quien tuvo a su hija Rose Dorothy.

Polémicas declaraciones a Playboy

Al conocerse su separación de Romain Dauriac, Scarlett Johansson hizo una entrevista con la revista “Playboy” en la que hizo declaraciones muy polémicas sobre el matrimonio y la monogamia: “La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo”, y agregó: “Es mucho trabajo. El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo, eso prueba de que no es una cosa natural. Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto”.