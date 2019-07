Rosángela Espinoza le pide a Carloncho que la supere y busque otro amor

La modelo Rosángela Espinoza habló claro y fuerte sobre el encuentro que tuvo con Carloncho, su expareja, en el programa “En boca de todos”, espacio en el que fue sorprendida por su cumpleaños.

Rosángela Espinoza habló ante las cámaras de espectáculos para poder manifestar cómo se sintió tras ver a su expareja cara a cara. Ella contó que no le pareció gracioso que Carloncho se disfrace de un muñeco, el cuy, para poder saludarla por su cumpleaños.

Añadió que no le gustan las cosas “forzadas” y que no debió hacerlo si no quería. Aprovechando las cámaras de televisión, la autodenominada ‘Barbie peruana’ expresó que el locutor de radio ya debería pensar en su futuro lejos de ella.

Rosángela Espinoza reveló que Carloncho debería “superarla y olvidarla” para que pueda encontrar un nuevo amor que no sea ella, ya que actualmente mantiene una relación amorosa con un empresario.

“Han pasado 3 años, al igual que él, tres años y aún siguen hablando. Supéralo ya, Carloncho tú también supéralo, ya no hay ninguna oportunidad, nada”.

Recordemos que la modelo peruana y el locutor se conocieron cuando trabajaban juntos en el programa “Verano extremo”. Los compañeros que tenían revelaban los acercamientos que estos personajes tenían, pero ellos no se animaron a confirmar la relación hasta que mostraron un “ampay”.

Rosángela Espinoza y Carloncho tuvieron una relación amorosa lejos de la televisión, ya que prefirieron mantener su romance en perfil bajo y mostrando solo algunas fotos de ellos.

La pelea de Rosángela Espinoza y Carloncho

Una polémica anécdota en la vida de Carloncho fue con la pareja de baile de la modelo, a quien persiguió con una correa por la calle. La ‘Chica selfie’ y el bailarín Lucas Piró se conocieron en el programa “El gran show”, espacio en el que se quedaron con la victoria.