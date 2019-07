Ricky Martin celebra renuncia de Ricardo Roselló

Tras la renuncia de Ricardo Roselló como gobernador de Puerto Rico, el cantante Ricky Martin compartió un mensaje de celebración a sus seguidores a través de sus redes sociales. “Puerto Rico, lo logramos, y lo logramos en paz, sin armas como Gandhi”, se le escucha decir al intérprete en el video que compartió a través de su cuenta de Instagram.

“Exigimos respeto y nos escucharon, exigimos respeto por la niñez puertorriqueña, por la comunidad LGTB, respeto por nuestros difuntos, que esto no vuelva a suceder, no vamos a dejar a nadie que nos pisotee de esta manera. Vamos a estar bien atentos. Hay mucho que hace ahora. Ahora es que tenemos que empezar a trabajar, pero estamos bien porque estamos unidos”, prosigue Martin.

“Muchas décadas Puerto Rico estuvo divido pero ahora no. Pasamos la página. Veo un futuro lleno de luz, siento mucha calma. Hoy estoy celebrando, estoy de fiesta. He llorado, he pasado por todo, esto ha sido como un parto pero estamos bien”, añade Ricky Martin

“Estamos unidos, no tengo miedo, rescatamos nuestra isla, rescatamos nuestro país. Estamos bien, Puerto Rico te amo”, finaliza el intérprete quien junto a otros artistas como Bad Bunny y Residente, encabezaron una protesta contra Roselló, tras salir a la luz unos audios en los que realizaba comentarios ofensivos contra periodistas, activistas y la comunidad LGTB.