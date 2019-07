¿Qué son las peptonas? El tratamiento favorito de Flavia Laos y otros chicos reality [VIDEO]

Flavia Laos fue la primera en admitirlo. En estos últimos tiempos los chicos reality buscan tener el cuerpo perfecto para lucir en televisión y han encontrado diversos métodos para plasmar los resultados en la pantalla chica. En una reciente entrevista, Sheyla Rojas reveló que su amigo Nicola Porcella no solo se habría hecho algunos “arreglitos” estéticos en su anatomía, sino que también tendría en mente someterse a un tratamiento que se creía que era de uso exclusivo para las féminas.

Si creyeron que las peptonas son de uso exclusivo para mujeres se equivocaron, porque la expareja de Angie Arizaga estaría pensando en someterse a este novedoso procedimiento.

PUEDES VER Sheyla Rojas critica el baile de Flavia Laos y asegura que le falta carisma

¿Qué son las peptonas?

Son polipéptidos formados durante la degradación enzimática de proteínas. Contienen aminoácidos libres y cadenas cortas de péptidos, y a veces carbohidratos.​ Además son la principal fuente de nitrógeno en el medio orgánico para el cultivo de bacterias. En la estética está siendo usada con más frecuencia porque ayuda a generar tejido y aumentar la apariencia en el músculo de la zona donde se aplica el producto.

Flavia Laos fue una de las chicas reality que admitió en televisión que recurrió a las famosas peptonas para aumentar su derrier, porque estuvo durante varios meses trabajando esa zona en el gimnasio pero prefirió darle una “ayudita” con esa técnica no invasiva. Ahora, la actriz luce prominentes glúteos y tiene que mantenerlos con estrictas rutinas de ejercicios.

También se conoce que Sheyla Rojas, fuera de haberse aumentado el busto y ponerse colágeno en los labios, habría quedado rendida en los beneficios de las peptonas y su derrier sería producto de esta nueva técnica estética.

“Son unos nutrientes naturales, es decir un conjunto de aminoácidos o proteínas que se colocan a nivel del glúteo, para aumentarlo o tonificarlo”, explicó una especialista en el programa “Magaly TV, la firme".

¿Las peptonas tienen efectos secundarios?

Por ser un tratamiento no invasivo es casi nulo ver desenlaces contraproducentes; sin embargo, no todas las personas están aptas para este tipo de práctica que ayuda a la belleza estética. Hasta la fecha no se conoce riesgos o efectos secundarios en pacientes que se han sometido a ella.

Todo lo que debes saber de las peptonas

Los deportistas calificados y las personas que sufren con varices no podrán utilizar el tratamiento. Además, el paciente que esté pensando en someterse a este nuevo procedimiento, que ha revolucionado la estética, tiene que tener en cuenta que el mínimo de sesiones son 5 y/o hasta 10 para poder ver un buen resultado.

Lo más importante es que las peptonas son proteínas naturales que llegan al ADN, actuando como un nutriente celular y orgánico. No obstante, para que las personas puedan ver por más tiempo los efectos, tendrán que optar por una rutina de ejercicios localizados; vale decir, están en la obligación de reforzar el procedimiento con rutinas estimulantes que mantengan el crecimiento del tejido y a su vez la tonificación del mismo.