Famosos puertorriqueños celebran la renuncia de Ricardo Rosselló

Luego que diversos artistas puertorriqueños como Bad Bunny, Ricky Martin, Luis Fonsi, Ozuna, Residente, Nicky Jam, Daddy Yankee , entre otros, exigieran al presidente Ricardo Rosselló renunciar a su cargo tras salir a la luz una serie de mensajes homofóbicos donde él participó, el mandatario dio un paso al costado la noche del miércoles.

Ante esto, los cantantes boricuas utilizaron sus redes sociales como Instagram y Twitter para celebrar la decisión de Ricardo Rosselló.

PUEDES VER: Así como Ricky Martin y Daddy Yankee, Nicky Jam pide renuncia del gobernador de Puerto Rico

Ricky Martin compartió un video, donde destacó que la salida del mandatario se dio de manera pacífica.

“Puerto Rico lo logramos. Y lo logramos en paz. Sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y nos escucharon. Respeto por las niñas puertorriqueñas, por las mujeres de Puerto Rico, respeto por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve a suceder”, mencionó.

El cantante Luis Fonsi, quien se encuentra en nuestro país como figura principal de los Juegos Panamericanos Lima 2019, publicó en su cuenta de Instagram una foto donde apareció con la foto de Puerto Rico: “Nuestro pueblo no se dio por vencido, y triunfamos. Estamos todos listos para un nuevo comienzo, más unidos que nunca”, colocó en la descripción.

El veterano del género urbano Daddy Yankee tampoco fue ajeno a la noticia. El intérprete de la ″Gasolina" compartió un sentido mensaje, acompañado con una foto de la bandera de la isla. “Hoy se impuso la dignidad de un pueblo. Qué Dios ilumine a Puerto Rico en este nuevo camino”.

Por su parte, René Pérez compartió un video donde se le ve hablando con los policías.

“Yo estando aquí, yo no voy a permitir que nadie tire nada para acá. (refiriéndose a que no le tiren a los guardias)Le damos una catimba al que tire algo para acá. Una catimba. No lo vamos permitir. No voy a permitir eso. Los hijos de Ricardo Roselló están guardaditos en su casita, bien cómodos. A el no le importa, no le importa. Acá están los hijos de los trabajadores puertorriqueños como ustedes”, se le escuchó decir.

Horas después, René manifestó su alegría por la renuncia de Rosselló. "La felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón. Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón", indicó en su cuenta de Twitter.

Finalmente, Bad Bunny, quien señaló que dejará la música para enfocarse en la crisis en Puerto Rico, también se pronunció “Se siente ca*** hacer historia con mi gente, con mi pueblo, con mi Puerto Rico. Estoy bien cabronamente orgulloso de ustedes, de nosotros”, comentó.