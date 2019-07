One Direction: así cambiaron los integrantes nueve años después de su debut musical

Con el hashtag ‘#9YearsOfOneDirection’, millones de usuarios de las redes sociales recordaron el aniversario de la popular banda One Direction.

En 2011, la canción ‘What makes you beautiful’ lanzó al estrellato a los cinco jóvenes que conformaban la agrupación musical: Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan.

Cuatro años después, Zayn Malik anunció su separación del grupo y emprendió su carrera como solista. En 2016 los cuatro integrantes de la boy band anunciaron que le darían una pausa a One Direction para continuar con sus proyectos personales.

En esta nota conoce cómo les ha ido a los famosos artistas en esta nueva etapa de sus vidas.

Harry Styles

El cantante británico lanzó su primer disco personal en 2017 que se titula como su nombre artístico. Su sencillo “Sign of the Times” fue aclamado por la crítica.

Harry Styles también ha mostrado su interés en la actuación. Se rumorea que actualmente negocia su papel como el príncipe Eric en la versión live action de “La Sirenita”.

Harry Styles

Louis Tomlinson

Louis ha lanzado sus propias canciones como “Two of us”, “Just like you” y “I miss you”. También ha colaborado con otros artistas como Steve Aoki en “Just hold on” y la cantante Bebe Rexha en “Back to you”.

Tomlinson fue el primero de la banda en ser padre. En 2016 nació su hijo Freddie, el cual tuvo tras un corto romance con Brianna Jungwirth.

Louis Tomlinson

Liam Payne

Liam aún no graba su propio disco, pero ha colaborado en tema como “Familiar” de J Balvin.

Payne fue el segundo miembro de One Direction en ser papá. En 2017 tuvo a Bear Grey junto a su expareja Chery Tweedy.

Liam Payne

Niall Horan

El único integrante irlandés de la boy band posicionó sus sencillos “Slow Hands”, “Too much to ask” y “On the Loose” en distintos ránkings musicales. Su primer álbum como solista se llama “Flicker”.

Niall Horan

Zayn Malik

Zayn Malik se retiró de One Direction en el año 2015 y desde entonces ha tenido una gran carrera musical. Ha lanzado dos álbumes: “Mind of mine” e “Icarus falls”.

Canciones como “Pillowtalk” y “I don’t wanna live forever”, junto a Taylor Swift, son unas de las más populares del artista, quien mantuvo una larga relación con la modelo Gigi Hadid hasta el año pasado.

Zayn Malik