Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel: “Esa ya no es mi comadre”

Magaly Medina encendió la polémica al referirse a nuevamente a Gisela Valcárcel en la última edición de su programa “Magaly tv, la firme”.

Segundos antes de lanzar al aire un reportaje sobre Paco Bazán, la popular ‘Urraca’ mostró su indignación al mencionar que cuando el conductor de “Mi gente dice” estuvo como invitado en su espacio televisivo, le contó que había sido coanimador de la ‘Señito’.





“Ese día tuvo la desfachatez de contarme que trabajó como coanimador de mi amiga más invisible, antológica”, relató la presentadora.

Magaly Medina también aprovechó este momento para enviar un fuerte mensaje contra la conductora de “Reinas del show”. En su comentario, la periodista aseguró que Gisela Valcárcel jamás fue su amiga y que, además, había dejado de ser su comadre hace bastante tiempo.

“Excomadre querrás decir porque esa ya no es mi comadre hace mucho tiempo, dejó de ser mi comadre, y mi amiga nunca fue”, aseveró Magaly enfáticamente.

Magaly Medina llama “cantinflas” a Gisela Valcárcel por polémica con Susan Ochoa

La periodista Magaly Medina criticó duramente a Gisela Valcárcel por la forma cómo se expresó luego que la cantante Susan Ochoa renunciara a su participación en “El artista del año” tras asegurar que se sintió humillada por la popular ‘Señito’.

“He recordado hoy esta chapa que le he puesto con tanto cariño a mi comadre porque realmente por Cantinflas se metió en problemas. Por hablar y enredarse con su lenguaje y no decir las cosas como son. Hizo que la chica se sintiera, por supuesto ofendida, indignada”, manifestó. “Un día la invitan a Daniela Darcourt y ahí es cuando la Cantinflas se le ocurre decir: ‘A mí no me importa si Susan ha ganado dos Gaviotas o no, acá gana el que gana es el gana y punto’. Ella sola se entiende, pero la gente se siente dolida y mucha gente en redes sociales la criticó por decir eso. Ahí comenzaron las incomodidades para Susan Ochoa”, agregó indignada en su programa “Magaly tv, la firme”.