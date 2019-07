Leonardo DiCaprio y su novia Camila Morrone podrían casarse [FOTOS]

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone podrían contraer matrimonio, según una fuente cercana a la pareja. Se informó que la joven de 22 años ya conoció a la familia del actor y pasa mucho tiempo en la casa de él.

De acuerdo con una fuente citada por la revista People, pese a la diferencia de edad entre los actores, ellos están más enamorados que nunca, por lo que se daría una posible boda.

"Parecen muy serios. Definitivamente no es una relación casual. Camila pasa mucho tiempo en casa de él", indicó la persona citada por la revista.

La pareja ha sido captada en diferentes momentos donde se evidencia el gran amor que se tienen el uno por el otro, como en el festival de Coachella y el más reciente Festival de Cannes, a donde DiCaprio acudió para presentar su más reciente película Once Upon a Time in Hollywood.

En mayo de este año, una fuente habló a E News! sobre el romance de Leonardo y Camila. “Se está poniendo más serio. Han sido inseparables durante el último año y están locos el uno por el otro”, señaló.

Leonardo DiCaprio y su novia Camila Morrone

Todo inició en diciembre de 2017 cuando el actor fue captado saliendo de su casa en Los Ángeles junto a la argentina y se desató las especulaciones sobre un romance.

Por el momento, Leonardo DiCaprio no se ha pronunciado al respecto, pero no cabe duda que se encuentra en el mejor momento de su vida amorosa y laboral.

Once Upon a Time in Hollywood es último filme que protagoniza Dicaprio con los actores Brad Pitt y Margot Robbie.