Lady Gaga antes de Bradley Cooper: el cambio drástico de la cantante

Lady Gaga y Bradley Cooper son dos de las celebridades de fama mundial que se encuentran bajo la lupa de la prensa.

Desde los rumores de una posible relación, los dos actores han acaparado portadas en los medios estadounidenses. Sin embargo, la supuesta pareja no se han pronunciado para negar o afirmar las especulaciones, que, incluso, señalan un embarazo de la cantante.

En medio de la incertidumbre por saber qué es lo que realmente pasa entre Lady Gaga y Bradley Cooper, vienen circulando unas series de imágenes del pasado de la cantante.

En el material se puede ver a una Lady Gaga con diferente dentadura y pómulos. Estos cambios están alejados de ser dramáticos y no es necesario recurrir al bisturí. No obstante, portales internacionales como Marie Claire señalan que la cantante se ha arreglado la nariz, párpados, boca. Incluso, deslizan que la celebridad se habría hecho una liposucción.

Dichas imágenes de Lady Gaga pertenecen a una participación de ella para un programa de MTV. En aquella ocasión, la artista usaba una cabellera oscura y un look sencillo.

Como se sabe, Lady Gaga inició en el mundo de la música con un singular estilo. Las extravagancias eran cosas de todos los días para ella. A cualquier evento que asistía, los seguidores y críticos quedaban impactados, ya que siempre salía con algo nuevo y más llamativo.

Sin embargo, en los últimos años, la artista ha optado por dejar de lado sus controversiales vestimentas.

Lady Gaga se negó a operarse la nariz

El año pasado, Lady Gaga contó en una entrevista que le aconsejaron que se operara la nariz para salir en la película “A Star Is Born”, dirigida y coprotagonizada por Bradley Cooper, la cual narra la historia de un músico country que quiere mostrarle al mundo el talento de una joven cantante.

“Cuando empecé me dijeron que debería operarme la nariz. Pero no lo hice porque quería ser quien soy, me encanta mi nariz", aseguró.

Lady Gaga de niña a mujer

Lady Gaga no siempre ha lucido extravagante. La cantante americana era en su infancia Stefani Joanne Angelina Germanotta que desde niña soñaba en convertirse en una gran artista. Unas fotos familiares de la estrella fueron difundidas en el popular programa de televisión de Oprah Winfrey.