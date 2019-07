La travesía, entre la fe y la ética

Una niña muere en brazos de la hermana Cecilia, interpretada por Sandra Bernasconi, que la encuentra entre unos matorrales después de haber sido brutalmente agredida. El suceso será el punto de partida de un intenso viaje emocional sobre sus principios éticos y de la fe.

La travesía, del catalán Josep María Miró, bajo la dirección de Alberto Ísola, se presenta desde esta noche en el Teatro de Lucía, con las actuaciones de Alejandra Saba, Carlos Victoria, Carlos Mesta y Rodrigo Palacios.

“Cuando, hace dos años, vi esta obra, se la comenté a Alberto (Ísola) y le dije que sentía la necesidad de hacerla, de hablar de este tema. ¿Por qué? Porque si bien la historia se desarrolla en medio de una institución religiosa, en realidad se trata de un grito de justicia para todas las personas que cometen abusos en todas las instituciones que supuestamente están dedicadas a cuidar al ser humano”, dice la protagonista, Sandra Bernasconi, quien da vida a Cecilia.

Este nuevo rol en el teatro, confiesa, que le está valiendo vivir un carrusel de sensaciones. “No soy muy cercana a la vida religiosa, pero me he nutrido de gente que ha trabajado en instituciones religiosas. He trabajado mucho de la mano de mi director y he visto muchos videos de hermanas religiosas, sobre todo de la hermana Guadalupe, una monja argentina que vivió en Siria. Creo que ha quedado un lindo trabajo”.

Bernasconi, quien se alista para volver a actuar bajo la dirección de Edgar Saba, señala que La travesía, se debe ver “porque plantea interrogantes muy actuales, que deben estar en la cabeza de todas las personas. Esta obra te da la posibilidad de ver una situación que te abre interrogantes y luego salir a conversar, lo que será muy enriquecedor”.