La poderosa voz de Nala

Por: Jannina Eyzaguirre V.

Fela Domínguez es la cantante y actriz mexicana encargada de doblar la voz en español de la valiente Nala en la película de acción real de El rey león, la misma que en la versión original (inglés) interpreta Beyonce. El clásico de Disney sigue siendo un récord de taquilla y La República conversó con la artista por vía telefónica sobre lo que significó para ella este gran reto en su carrera.

¿Cómo ha sido la experiencia de interpretar a Nala en la versión de acción real del clásico de Disney, El rey león?

Fue emocionante y gratificante a la vez porque Nala es importante para mí desde aquella vez cuando tuve la oportunidad de interpretarla en el musical El rey león en México. Yo quería este papel desde hace tres años cuando se anunció que se haría la película de acción real y más aún cuando supe que Beyonce era la que interpretaría a Nala en la versión original (inglés), fue ¡ufff! Admiro a Beyonce. Es un sueño cumplido para mí.

Tienes experiencia en la interpretación, pero ¿cómo ha sido particularmente el proceso de trabajar para El rey león? De seguro tuvo una motivación especial.

¡Claro! Ha sido complejo porque nunca había hecho doblaje de voz hablada, de canto sí. Entonces, te entra esa espinita de si lo harás bien o no, porque es difícil. Pero tuve un director increíble, Ricardo Tejedo, que me tuvo mucha paciencia. Para doblar a Nala fue un día completo de grabación y sí resultó un gran reto. En las primeras dos horas, como que me trababa, pero después todo fluyó de maravilla. Fue divino, me gustaría volver a hacerlo.

Imagino que debe ser complicado grabar voces teniendo al frente tan solo un micrófono y una imagen animada...

Exacto, tienes que imaginarlo todo porque al final no ves a un humano sino una animación y esa animación es propuesta del director. Prácticamente estás viendo un animal real, que no sonríe. Yo necesité muy buena dirección para plasmar todos esos sentimientos, toda la parte espiritual y fuerza de Nala a través de la voz. Pero no puedes gritar en doblaje, tienes que contenerte, se hace un poco complejo, pero el director te va explicando, te va enseñando. Igual es muy divertido, super ameno, me hicieron sentir en confianza.

¿Qué recursos o influencias aplicaste para capturar el espíritu de Nala?

Yo tenía muy presente la imagen de Nala por el musical, su característica, cómo es ella, y eso me ayudó muchísimo a interpretarla ahora en la película. La conozco desde que hice el musical de El rey león en México hace cinco años.

Estamos en una época en la que se destaca el empoderamiento de la mujer. ¿Qué es lo que rescatas de Nala? ¿Cuál es el mensaje del personaje en este contexto a partir de El rey león?

El rey león nos recuerda valores humanos y las cosas que se están perdiendo. Nala es la que hace que se genere ese giro en la historia y hace que Simba regrese a luchar por su gente. Eso se tiene que destacar porque vivimos en un mundo en que esto se oprime. Además, las mujeres tenemos que nadar contra la corriente a pesar de que hay muchos movimientos, aún no es algo que sea natural, estamos educados de manera opuesta. Tenemos que seguir luchando para seguir generando este cambio. Creo que El rey león nos recuerda que nosotras sí podemos generar ese cambio y ser parte importante de la historia. Nala es la valiente hembra que impulsa y trabaja junto al gran rey.