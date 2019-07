¿Kate Middleton usa botox? Palacio de Kensington se pronuncia

Luego que un cirujano estético deslizara que Kate Middleton usó botox para ocultar sus arrugas y líneas de expresión, el Palacio de Kensington se vio obligado a enviar un comunicado.

La polémica se desató cuando el médico Munir Somji, de la Dr. Medi Spa Clinic -ubicada en Londres, compartiera en la cuenta de Instagram del centro una imagen del supuesto "antes y después" de la esposa del príncipe Guillermo.

“A nuestra Kate le encanta ponerse un poco de baby botox. Pacientes de todo el mundo vienen a verme para este tratamiento. Noten la reducción de las arrugas de la frente y también la elevación del trazo final de las cejas. La magia del Baby Botox consiste en reducir las arrugas y mejorar la posición de las cejas. El 90% de mis clientes usan Baby Botox y están contentos incluso al cabo de tres o cuatro meses del tratamiento”, se lee en la publicación, adjuntando dos fotos de Kate Middleton; una con arrugas y la otra sin ellas.

Ante esto, Page Six contactó a Sammy Curry, representante de la clínica. Sus declaraciones dejaron más dudas e indignación entre los simpatizantes de la duquesa de Cambridge.

"Nosotros no podríamos dar a conocer si es cliente o no. Tenemos acuerdos de confidencialidad en donde no podemos revelar acerca de nuestros clientes de alto nivel. Absolutamente no podemos comentar si ella ha venido con nosotros", señaló al medio mencionado.

Asimismo, intentó justificar haber expuesto de tal manera a Kate Middleton, diciendo que la intención del centro solo fue dar a conocer los beneficios del baby botox.

"Él pensó que era bueno usar una fotografía de comparación para mostrar los efectos... Sólo quería mostrar la transformación que se puede crear y obviamente cómo puede ser usada para obtener resultados sutiles y cómo es realmente bueno para el anti envejecimiento".

La publicación del doctor y la entrevista desataron la molestia de la familia real, que negó tajantemente el uso de dicha sustancia en la duquesa.

Un portavoz del Palacio de Kensington habló con New York Post y señaló que la publicación en el Instagram de Dr. Medi Spa “es categóricamente incierta y, además, la familia real nunca respalda ninguna actividad comercial”.

Publicación fue borrada

Ante la presión y críticas, la clínica estética optó por borrar la publicación y así terminar con la polémica desatada.