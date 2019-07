Kate Candela habla de su supuesta rivalidad con Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia

Al igual que las salseras que salieron de Son Tentación como Daniela Darcourt y Yahaira Plaencia, la cantante Kate Candela ha logrado protagonismo en la escena local; incluso, la morocha se ha hecho cargo de su propia orquesta y su carrera como solista.

Hace unos días, la salsera lanzó su primer sencillo, titulado “Ámame”. Ahora Kate Candela confía en mantenerse en este espacio tan competitivo como es la salsa, pero no por ayuda de sus excompañeras de Son Tentación, sino por su propio esfuerzo.

La ex Son Tentación habló de su supuesta “rivalidad” con Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. Según Kate Candela, ella no mantiene ningún tipo de amistad con ellas.

La cantante que hace poco participó en “El artista del año” expresó que respeta y admira las carreras de sus colegas, pero que las amistades “las cuenta con los dedos de la mano”.

“Con Daniela hemos trabajado, pero de solistas no nos hemos cruzado. No tengo ningún tipo de amistad con ninguna, igual el respeto y la admiración está de por medio. Son talentosas y sé lo mucho que se esfuerzan”, manifestó la cantante en entrevista con Trome.

“No porque sea Daniela ni Yahaira, puede ser sultanita o menganita. Pero yo, para hacer una amistad, me da mucho miedo porque me considero una persona muy leal y no me gustaría que me defrauden y que maltraten una amistad”, añadió Kate Candela en la entrevista.

La intérprete peruana confesó también que con la única integrante de Son Tentación que mantiene una verdadera amistad es con Suu Rabanal, quien hasta hace unos meses fue la pareja del salsero César Vega.

“Con Suu peleabamos a cada rato. Tenemos el carácter muy parecido, chocábamos. (...) Cuando trabajamos juntas en la radio entablamos una amistad”, indicó la cantante.