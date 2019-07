Jacqueline Andere revela que su hija Chantal Andere casi muere envenenada

La primera actriz Jacqueline Andere, conocida por sus papeles de villana en diferentes novelas mexicanas, asombró a todos con sus más recientes declaraciones.

La famosa intérprete de 80 años contó el terrible momento que atravesó cuando su hija, la también actriz Chantal Andere, sufrió una intoxicación por el consumo de medicamentos y que por poco le cuesta la vida.

En una entrevista para el programa “Ventaneando”, Jacqueline Andere reveló que Chantal casi muere a los dos meses de nacida, debido al exceso de medicamentos que le suministraron.

Según relató Jacqueline, un doctor, que estuvo a cargo de Chantal, solo se limitó a enviar a sus ayudantes para que la revisaran y cada uno de estos le dieron diferentes medicamentos a la bebé.

"Cuando les da coliquito, en esa época, recetaban cuatro gotitas de Bentyl. Yo tenía una enfermera que le daba más y luego le aumentaba la dosis. Llegó a darle 24 de Bentyl. Pues estaba drogada todo el tiempo la niña. Conclusión: no comía, estaba dormida todo el tiempo", comentó la respetada actriz mexicana.

Con tantas pastillas encima y no reaccionar de manera normal, el papá de Chantal, el fallecido José María Fernández, se percató que algo no andaba bien y la llevó al doctor para saber que es lo que realmente estaba pasando con la pequeña.

"Le hablamos al doctor este, de urgencia, y bueno, se la llevaron, le sacaron de su espinita dorsal, le sacaron líquido. No te puedes imaginar lo que es ver a un bultito de dos meses así".

Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando el doctor les dijo que era muy probable que Chantal no sobreviva .

"Nos dice (el médico): 'No tiene caso', eran las 11, no tiene caso que estén aquí, váyanse a su casa. No sabemos si amanezca', así nos dijo", recordó Jacqueline.

"¿Tú sabes lo que fue llegar a la casa? Mi mamá lloraba en un baño, yo en el otro para que no me viera José María".

No obstante, al día siguiente, Andere recibió la noticia que su niña estaba con vida.

¿Quién es Jacqueline Andere?

Jacqueline Andere es una destacada actriz mexicana de 80 años. A lo largo de su carrera ha participado en exitosas novelas mexicanas como “La madrastra”, “La otra” “La dueña”, entre otras.